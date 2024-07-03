В Нытве чиновники передумали закрывать корпус детского сада

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
После публикации Properm.ru о том, что в Нытве собираются закрыть корпус детского сада, который посещают, в том числе, дети с ограниченными возможностями здоровья, чиновники передумали. Из администрации Нытвенского округа пришел ответ, что с 1 сентября учреждение продолжит работать.
Второй корпус детского сада №16 продолжит функционировать с 1 сентября 2024 года в штатном режиме по рекомендациям комиссии по оценке последствий (есть такая комиссия в администрации). Обо всех изменениях деятельности детского сада родители (законные представители) будут уведомлены в порядке и сроках в соответствии с действующим законодательством и локально-нормативными актами образовательной организации.
Напомним, родители детей, посещающих садик, выступили против закрытия корпуса, потому что второй, который им предложили, находится в другом районе города, а этот посещают в том числе дети с ОВЗ.