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Updated Сегодня, 06:12

В Нытве чиновники передумали закрывать корпус детского сада

В Нытве чиновники передумали закрывать корпус детского сада

3 июля 2024, 06:10
Фото: properm.ru
Ранее администрация хотела закрыть корпус садика, куда, в том числе, ходили дети с ОВЗ.

После публикации Properm.ru о том, что в Нытве собираются закрыть корпус детского сада, который посещают, в том числе, дети с ограниченными возможностями здоровья, чиновники передумали. Из администрации Нытвенского округа пришел ответ, что с 1 сентября учреждение продолжит работать.

Второй корпус детского сада №16 продолжит функционировать с 1 сентября 2024 года в штатном режиме по рекомендациям комиссии по оценке последствий (есть такая комиссия в администрации). Обо всех изменениях деятельности детского сада родители (законные представители) будут уведомлены в порядке и сроках в соответствии с действующим законодательством и локально-нормативными актами образовательной организации.

Напомним, родители детей, посещающих садик, выступили против закрытия корпуса, потому что второй, который им предложили, находится в другом районе города, а этот посещают в том числе дети с ОВЗ.

В Пермском крае родители выступают против закрытия корпуса детского сада
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#Детский мир#Детский сад#Нытва
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