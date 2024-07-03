В Нытве чиновники передумали закрывать корпус детского сада

Второй корпус детского сада №16 продолжит функционировать с 1 сентября 2024 года в штатном режиме по рекомендациям комиссии по оценке последствий (есть такая комиссия в администрации). Обо всех изменениях деятельности детского сада родители (законные представители) будут уведомлены в порядке и сроках в соответствии с действующим законодательством и локально-нормативными актами образовательной организации.