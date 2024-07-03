В Перми 5 июля пройдет фестиваль уличных музыкантов

В пятницу, 5 июля, пройдет фестиваль уличных музыкантов. Мероприятие состоится одновременно на двух площадках, рядом с кафе Chicken по Комсомольскому проспекту, 11, и в Закамске по ул. Маршала Рыбалко, 85б. Об этом сообщил «Business Class».