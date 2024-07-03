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Updated Сегодня, 10:23

В Перми 5 июля на двух площадках пройдет фестиваль уличных музыкантов

В Перми 5 июля пройдет фестиваль уличных музыкантов

3 июля 2024, 10:10
Фото: 1MI

В Перми 5 июля на двух площадках пройдет фестиваль уличных музыкантов

Мероприятие пройдет одновременно на двух площадках — в центре города и в Закамске.

В пятницу, 5 июля, пройдет фестиваль уличных музыкантов. Мероприятие состоится одновременно на двух площадках, рядом с кафе Chicken по Комсомольскому проспекту, 11, и в Закамске по ул. Маршала Рыбалко, 85б. Об этом сообщил «Business Class».

Хедлайнерами фестиваля выступят группа «Мята» и вокальный проект Rosso. Вход на мероприятие будет свободным. Время проведения — 17.00 до 21.00.

В центре краевой столицы выступит скрипачка Татьяна Белая, группы reVer, «Овсянка» и DriveHill и «Мята». На сцене Закамск пермяков ожидают выступления кавер-исполнителя Александра Кобелева, пан-флейтиста Дмитрия Семенова, группа «Текстура» и вокальный проект Rosso.

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#Пермь#Закамск#Фестиваль#Chicken#Уличные музыканты#Мята#Хедлайнеры#Вход бесплатный#Группа Текстура#Александр Кобелев#Дмитрий Семенов
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