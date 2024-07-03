В Перми 5 июля пройдет фестиваль уличных музыкантов

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В пятницу, 5 июля, пройдет фестиваль уличных музыкантов. Мероприятие состоится одновременно на двух площадках, рядом с кафе Chicken по Комсомольскому проспекту, 11, и в Закамске по ул. Маршала Рыбалко, 85б. Об этом сообщил «Business Class».
Хедлайнерами фестиваля выступят группа «Мята» и вокальный проект Rosso. Вход на мероприятие будет свободным. Время проведения — 17.00 до 21.00.
В центре краевой столицы выступит скрипачка Татьяна Белая, группы reVer, «Овсянка» и DriveHill и «Мята». На сцене Закамск пермяков ожидают выступления кавер-исполнителя Александра Кобелева, пан-флейтиста Дмитрия Семенова, группа «Текстура» и вокальный проект Rosso.