В Перми началось слияние школы №21 и Дягилевской гимназии

Об объединении стало известно еще в мае. В первую очередь, это решение обусловлено отрицательным заключением госэкспертизы, по которому здание школы №21 не соответствует требованиям регламента и строительным нормам. «Это говорит о невозможности организации учебного процесса в здании школы», — отмечают в муниципалитете.