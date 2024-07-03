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В Перми началось слияние школы №21 и Дягилевской гимназии

В Перми началось слияние школы №21 и Дягилевской гимназии

3 июля 2024, 09:06
Фото: properm.ru
Срок организационных и финансовых процедур составит порядка полугода.

Администрация Перми начала объединять школу №21 и гимназию №11 имени С. П. Дягилева. Срок организационных и финансовых процедур составит порядка полугода. После этого гимназия не изменит свое название. Об этом стало известно из постановления городской администрации, которое опубликовали 27 июня.

Об объединении стало известно еще в мае. В первую очередь, это решение обусловлено отрицательным заключением госэкспертизы, по которому здание школы №21 не соответствует требованиям регламента и строительным нормам. «Это говорит о невозможности организации учебного процесса в здании школы», — отмечают в муниципалитете.

Распределение учеников пройдет следующим образом: начальную школу полностью зачислят в школу №28, а вот школьников старшей и средней ступеней образования направят в гимназию №11.

Школа №21 имеет более, чем столетнюю историю. На рубеже XIX и XX веков здесь располагалась частная женская гимназия Л. В. Барбатенко. Выпускницы получали статус домашней наставницы или учительницы. Они могли заниматься педагогической деятельностью и имели права на социальную обеспеченность.

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#Пермь#Детский мир#Образование#Школа#Дягилевская гимназия#Школа №21
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