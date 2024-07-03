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В пермских магазинах продавали брендовые вяленые анчоусы из неизвестного сырья

В пермских магазинах продавали брендовые вяленые анчоусы из неизвестного сырья

3 июля 2024, 13:37
Фото: 1MI
Производитель рыбных закусок произвел центнер анчоусов «Абырвалг» из сырья, на которое не было ветеринарного свидетельства.

В июле 2024 года сотрудники Россельхознадзора в ходе мониторинга системы «Меркурий» установили очередной факт производства рыбной продукции неизвестного происхождения. Контрафактные анчоусы изготовили в пермском ООО «Ваша выгода», занимающемся переработкой рыбы и производством рыбной продукции.

Как сообщают в ведомстве, 27 июня 2024 года сотрудник Россельхозадзора оформил акт несоответствия, по которому в журнал входной продукции было добавлено 772,942 кг сушеной рыбы (анчоус сушено-вяленый) без электронного ветеринарного сопроводительного документа. Данная рыба была использована в качестве сырья при изготовлении 182,215 кг рыбной продукции (сушеный анчоус «Абырвалг»).

Отсутствие информации о сырье не дает возможности обеспечения прослеживаемости при производстве данной продукции, не позволяет подтвердить её безопасность в ветеринарно — санитарном отношении и эпизоотическое благополучие мест выхода, разъяснили в Россельхознадзоре. Это значит, что производитель своими действиями нарушил требования Закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Продукция была реализована в розничные магазины «Лион» и «Берег» в Перми (ООО «Лион-трейд», ООО «Олимп-трейд», ООО «Атлант-трейд»).

2 июля 2024 года Управлением предпринимателю вынесено предостережение, уполномоченному лицу направлено в ФГИС «ВетИС» уведомление о совершенных ошибках, в случае не исправления выявленных критических ошибок в течение 72 часов с момента поступления уведомления, регистрация пользователя будет аннулирована оператором ФГИС ВетИС.

Известный пермский производитель попался на выпуске рыбы из неизвестного сырья
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