В пермских магазинах продавали брендовые вяленые анчоусы из неизвестного сырья

Отсутствие информации о сырье не дает возможности обеспечения прослеживаемости при производстве данной продукции, не позволяет подтвердить её безопасность в ветеринарно — санитарном отношении и эпизоотическое благополучие мест выхода, разъяснили в Россельхознадзоре. Это значит, что производитель своими действиями нарушил требования Закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».