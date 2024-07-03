properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:19

Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

В Пермском крае объём средств на вкладах превысил триллион рублей

В Пермском крае объём средств на вкладах превысил триллион рублей

3 июля 2024, 05:19
Фото: properm.ru
Причиной роста сумм называют высокие процентные ставки по депозитам.

На 1 июня 2024 года объем денежных средств на банковских вкладах юридических и физических лиц в Пермском крае превысил 1 трлн рублей и составил 1 003 410 млн рублей. Об этом сообщают в Банке России.

Это самая большая сумма на вкладах после реформы 1998 года.

Основная причина такого роста — высокие процентные ставки по депозитам, говорят аналитики регулятора. Банки повысили доходность по вкладам вслед за ключевой ставкой. Средняя максимальная доходность по вкладам в рублях 10 крупнейших банков выросла за год в два раза — с 7,7 до 15,2%.

Также на рост ставок по вкладам повлияло усиление конкуренции между банками. Средства населения в первом квартале 2024 года выросли на 3,8% на фоне увеличения доходов, высоких ставок и капитализации процентов по вкладам, отмечают аналитики Банка России. Это, по их оценке, стало рекордным показателем для первого квартала за последние 10 лет. На фоне этого ЦБ пересмотрел прогноз по ставкам на вклады с 8-13 до 14-19%.

Читайте также:
Два банка оштрафовали за частые звонки пермякамОфис «Россельхозбанка» в центре Перми выставлен на продажуБанк России объяснил ускорение годовой инфляции в мае в Пермском крае
#Банки#Экономика#Вклады#Банк россии#Банк#Банковские вклады
Подпишитесь
Жара как в Ростовской области? Какой климат будет в Пермском крае
Сегодня, 02:00
На спецоперации погиб кавалер двух орденов Мужества из Прикамья Константин Благиных
Сегодня, 03:03
Заместитель министра ЖКХ Прикамья Игорь Мандрыгин покинул свой пост
Сегодня, 03:27
Почти у каждого третьего пермяка есть личный автомобиль
Сегодня, 03:54
В Перми нашелся подрядчик для ремонта Пушкинской бани
Вчера, 16:34
Как пермяки жалуются на сервис «Яндекс Такси»
Вчера, 16:20