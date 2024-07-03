В Пермском крае объём средств на вкладах превысил триллион рублей

Также на рост ставок по вкладам повлияло усиление конкуренции между банками. Средства населения в первом квартале 2024 года выросли на 3,8% на фоне увеличения доходов, высоких ставок и капитализации процентов по вкладам, отмечают аналитики Банка России. Это, по их оценке, стало рекордным показателем для первого квартала за последние 10 лет. На фоне этого ЦБ пересмотрел прогноз по ставкам на вклады с 8-13 до 14-19%.