В Пермском крае объём средств на вкладах превысил триллион рублей

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
На 1 июня 2024 года объем денежных средств на банковских вкладах юридических и физических лиц в Пермском крае превысил 1 трлн рублей и составил 1 003 410 млн рублей. Об этом сообщают в Банке России.
Это самая большая сумма на вкладах после реформы 1998 года.
Основная причина такого роста — высокие процентные ставки по депозитам, говорят аналитики регулятора. Банки повысили доходность по вкладам вслед за ключевой ставкой. Средняя максимальная доходность по вкладам в рублях 10 крупнейших банков выросла за год в два раза — с 7,7 до 15,2%.
Также на рост ставок по вкладам повлияло усиление конкуренции между банками. Средства населения в первом квартале 2024 года выросли на 3,8% на фоне увеличения доходов, высоких ставок и капитализации процентов по вкладам, отмечают аналитики Банка России. Это, по их оценке, стало рекордным показателем для первого квартала за последние 10 лет. На фоне этого ЦБ пересмотрел прогноз по ставкам на вклады с 8-13 до 14-19%.