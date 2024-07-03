В совет первичных отделений «Единой России» вошли представители всех регионов РФ

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
В ходе выступления Медведев напомнил, что ранее было принято решение об объявлении 2024 года Годом первичных отделений партии. По его мнению, именно региональные секретари отделений партии занимаются решением важнейших партийных и государственных задач. «Они лучше всего знают о проблемах, которые существуют на территориях», — подчеркнул председатель «Единой России».
Медведев добавил, что совет первичек может стать главной площадкой, на которой секретари смогут обсудить свои проекты и предложить их руководству партии без лишних проволочек. Об этом пишет mkset.ru.
Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин отметил, что создаваемый партийный орган будет регулярно обновляться, чтобы в его деятельности могли поучаствовать все желающие.
По его словам, в настоящее время в составе «Единой России» функционируют 86 тыс. первичных отделений. Сидякин также привел данные, что в первый состав совета вошли: мужчины — 54%, женщины — 46%, молодежь — 30%. В их числе семь секретарей первичных отделений — участники специальной военной операции.
В ходе мероприятия было еще раз обозначено, что с конца 2022 года партия проводит мероприятия по перезагрузке первичного звена. Успешно завершен кадровый аудит, внедрены новые форматы стратегических сессий, форумов секретарей первичных отделений, которые проводятся теперь на системной основе. Регулярно проводится кадровый конкурс для секретарей первичных отделений, а также создана так называемая скамейка запасных.
«Реализуется грантовая поддержка первичного звена. Запущены образовательные проекты для секретарей первичных отделений на базе нашей высшей партийной школы», — рассказал Сидякин.
Первое заседание совета запланировано на 19 сентября.
Сайт ER.RU сообщает, что в течение этого года партия намерена уделить много времени обучению секретарей первичных отделений. Для этого также подготовлена обновленная система для их мотивации и кадрового роста.
Каждый год «Единая Россия» проводит конкурс общественно значимых проектов первичных отделений. Финалисты получают гранты в форме субсидий на обустройство общественных территорий, создание детских и спортплощадок, реализацию социально значимых проектов, творческих объединений и на другие цели.
«В Пермском крае на сегодняшний день функционируют 1425 первичных отделений, которые объединяют более 23 тысяч членов партии и порядка 13 тысяч сторонников партии.
Секретари и члены первичных отделений участвуют в избирательных кампаниях в качестве кандидатов, агитаторов, наблюдателей. В текущем году партактив первичных отделений принял активное участие в проведении процедуры предварительного голосования партии в статусе кандидатов предварительного голосования и избирателей.
Активная роль членов первичных отделений чувствуется и в оказании помощи нашим ребятам на передовой. Партийцы помогают формировать гуманитарные грузы, участвуют в их доставке в зону проведения специальной военной операции. Организуют мероприятия по написанию писем на передовую, плетению маскировочных сетей, изготовлению сухих душей и окопных свечей.
Ежегодно региональное отделение партии проводит конкурс среди первичных и местных отделений. По результатам конкурса первичные отделения-победители получают возможность реализовывать свои инициативы, проводить мероприятия с участием местных жителей, приобретать партийную атрибутику», — отметил первый заместитель секретаря регионального отделения партии Вячеслав Григорьев.