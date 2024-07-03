В совет первичных отделений «Единой России» вошли представители всех регионов РФ

«В Пермском крае на сегодняшний день функционируют 1425 первичных отделений, которые объединяют более 23 тысяч членов партии и порядка 13 тысяч сторонников партии.

Секретари и члены первичных отделений участвуют в избирательных кампаниях в качестве кандидатов, агитаторов, наблюдателей. В текущем году партактив первичных отделений принял активное участие в проведении процедуры предварительного голосования партии в статусе кандидатов предварительного голосования и избирателей.

Активная роль членов первичных отделений чувствуется и в оказании помощи нашим ребятам на передовой. Партийцы помогают формировать гуманитарные грузы, участвуют в их доставке в зону проведения специальной военной операции. Организуют мероприятия по написанию писем на передовую, плетению маскировочных сетей, изготовлению сухих душей и окопных свечей.

Ежегодно региональное отделение партии проводит конкурс среди первичных и местных отделений. По результатам конкурса первичные отделения-победители получают возможность реализовывать свои инициативы, проводить мероприятия с участием местных жителей, приобретать партийную атрибутику», — отметил первый заместитель секретаря регионального отделения партии Вячеслав Григорьев.



