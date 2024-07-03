В суд передано дело о смертельном ДТП со скорой под Краснокамском

В конце ноября 2023 года в вечернее время, обвиняемый, управлял спецавтомобилем, в котором находилось шесть пациентов Частинской центральной районной больницы. Водитель скорой, двигаясь по территории Краснокамского городского округа, не учел погодные условия, скорость движения и допустил занос и съезд автомобиля с проезжей части на обочину. Там скорая ударилась в металлический столб. В результате происшествия одному пациенту причинены травмы, от которых он скончался, второму — тяжкие телесные повреждения.