В суд передано дело о смертельном ДТП со скорой под Краснокамском

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Прокуратура Пермского края направила в суд уголовное дело в отношении водителя, в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором пострадали пациенты, перевозимые из медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В конце ноября 2023 года в вечернее время, обвиняемый, управлял спецавтомобилем, в котором находилось шесть пациентов Частинской центральной районной больницы. Водитель скорой, двигаясь по территории Краснокамского городского округа, не учел погодные условия, скорость движения и допустил занос и съезд автомобиля с проезжей части на обочину. Там скорая ударилась в металлический столб. В результате происшествия одному пациенту причинены травмы, от которых он скончался, второму — тяжкие телесные повреждения.
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя медицинской службы. Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Уголовное дело направлено в Краснокамский городской суд для рассмотрения по существу.
За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.