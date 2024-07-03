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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Водителю скорой выдвинуто обвинение за смертельное ДТП в ноябре 2023 года

В суд передано дело о смертельном ДТП со скорой под Краснокамском

3 июля 2024, 04:29
Фото: properm.ru

Водителю скорой выдвинуто обвинение за смертельное ДТП в ноябре 2023 года

В аварии погиб один человек, а ещё один получил тяжелый травмы.
Сюжет
Дтп

Прокуратура Пермского края направила в суд уголовное дело в отношении водителя, в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором пострадали пациенты, перевозимые из медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В конце ноября 2023 года в вечернее время, обвиняемый, управлял спецавтомобилем, в котором находилось шесть пациентов Частинской центральной районной больницы. Водитель скорой, двигаясь по территории Краснокамского городского округа, не учел погодные условия, скорость движения и допустил занос и съезд автомобиля с проезжей части на обочину. Там скорая ударилась в металлический столб. В результате происшествия одному пациенту причинены травмы, от которых он скончался, второму — тяжкие телесные повреждения.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя медицинской службы. Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Уголовное дело направлено в Краснокамский городской суд для рассмотрения по существу.

За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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