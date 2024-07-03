Военкомат отозвал контракт у обвиняемого в заказном убийстве пермского бизнесмена

Интересно, что примерное в те же сроки действовал еще один «Промышленный Урал», где директором был Олег Боровик. Предприятие также уже ликвидировано. Сейчас найти подтверждений, что два «Промышленных Урала», существующих в Перми одновременно со схожими видами деятельности и со связанными между собой топ-менеджерами, каким-то образом могли решать общие задачи, невозможно. Но для девяностых, и даже начала двухтысячных, создание компаний-клонов для «сокращения издержек» — скорее правило. Впоследствии Олег Боровик, как и его сын, большую часть времени занимались автотранспортным бизнесом, в том числе, пассажирскими и грузовыми перевозками. А где транспорт, там и нефтепродукты. К слову, один из подозреваемых соучастников убийства, Андрей Широков, имеет отношение к автоперевозкам.