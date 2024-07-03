Военкомат отозвал контракт у обвиняемого в заказном убийстве пермского бизнесмена

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Подозреваемых в заказном убийстве гайвинского бизнесмена Александра Лукова содержат в СИЗО уже почти восемь месяцев. Сегодня, 3 июля, судья Свердловского районного суда Елена Кожевникова продлила срок содержания основного подозреваемого Руслана Шардакова в СИЗО до 5 октября. Срок расследования дела продлен еще на три месяца, как заявил в суде руководитель следственной группы СУ СКР Даниил Хабибулин, планируется, что к тому времени оперативно-розыскные мероприятия будут завершены. Ходатайство адвокатов о том, что меру пресечения необходимо изменить на домашний арест, суд отклонил.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, Шардаков и трое его адвокатов: бывший сотрудник полиции Игорь Куренков, юристы Сергей Мешканцев и Алексей Кетов в самом начале потребовали удалить прессу из зала суда. Они мотивировали это тем, что сожительница Шардакова обращалась с жалобой на то, что после публикаций в СМИ новостей про убийство Лукова на нее оказывается давлением, ей и детям говорят, что они «родственники убийцы». Следователь Хабибулин тут же уточнил, что ей был отказано в государственной защите, поскольку подтверждений давлению не нашлось. Суд оставил журналистов в зале, но запретил фотографировать.
В минувшие понедельник–вторник суд также удовлетворил ходатайства следствия и продлил срок содержания под арестом в СИЗО еще для двух фигурантов дела — отца и сына Андрея и Романа Широковых. Одного из них следствие подозревает в приготовлении убийства Лукова, второго — в том числе и непосредственно в убийстве. Все они свою причастность отрицают.
Из ходатайства следствия стало известно, что не исключено, что круг подозреваемых в соучастии в заказном убийстве будет расширен. Сейчас на причастность к преступлению проверяют девять человек. По данным силовиков, Шардаков для устранения своего конкурента Лукова договорился с Андреем Широковым о том, что тот поможет избавиться бизнесмену от неудобного «партнера», тот договорился с сыном о подготовке преступления. Они изучили трафик передвижения Лукова и приобрели пистолет.
Известно, что в бизнесмена стреляли из специально подготовленного оружия. Пистолет, из которого производился выстрел, по информации от собеседников, был дополнительно нарезан, чтобы придать пуле скорострельность и увеличить силу удара. По неподтвержденной информации, это было сделано в одном из связанных с группой «партнеров» охотхозяйстве.
По информации Properm.ru от осведомленных источников, подготовка к убийству могла начаться за несколько месяцев назад. На это могут указывать косвенные признаки: Руслан Шардаков переписал все свое имущество на детей, а по Гайве поползли слухи, что кто-то хочет избавиться от Александра Лукова из-за корпоративного конфликта. Шардаков и его защита в суде заявляет, что их доверитель непричастен к событиям, что подтвердила проверка на полиграфе. Но из оглашенных судьей Кожевниковых материалов дела известно, что при исследовании следствием получены психофизиологические данные, по которым Шардаков был осведомлен о подробностях и способе убийства.
Защита обвиняемого также пыталась доказать, что Шардаков не будет оказывать давления на свидетелей и не сможет повлиять на ход расследования. В том числе он сам отрицал, что каким-либо образом угрожал одной из главных свидетелей, вдове Александра Лукова Анастасии Стоян (она рассказывала это во время допросов). «После того как совершил преступление, я полтора месяца был на воле, я не подходил ни к кому, не угрожал», — дословно заявил Шардаков в суде.
Адвокаты Шардакова отказались комментировать журналисту Properm.ru подробности дела, но подтвердили, что военкомат отозвал подписанный ранее их доверителем контракт c Минобороны РФ для службы в зоне СВО. Из материалов дела известно, что Шардаков родился и вырос на Украине, на территории Запорожской области.
Интересный факт, Луковы приходили в редакцию Properm.ru совсем незадолго до трагедии, они хотели рассказать о конфликте, но не успели. Поздно вечером 5 октября Александр Луков был убит выстрелом в упор у собственного кафе. Есть версия, что его могли ликвидировать и несколькими днями раньше: есть данные о том, что Широковы следили за ним и уже стояли вечером в ожидании жертвы на том же месте. Но тогда им помешали неожиданные гости.
Бизнес-конфликт между Луковым и Шардаковым длится несколько лет. Один из исков по стечению обстоятельств рассматривала судья Наталья Шардакова, по нему Лукову было отказано. Данные о взаимных требованиях двух партнеров по бизнесу в картотеке Орджоникидзевского районного суда есть с 2022 года. Сейчас они переросли в спор между наследниками Лукова и представительницей интересов детей Шардакова, его гражданской женой Ульяной Плотниковой.
Речь во взаимных спорах идет о недвижимости, находящейся в собственности компании «Аспект-Профит» (фирма управляет несколькими торговыми объектами в Перми). Кроме того, в 2023 году Шардаков подавал иск к самой фирме и оспаривал протокол общего собрания участников фирмы. Знакомые с историей конфликта собеседники утверждают, что Александр Луков пытался в суде избавиться от «партнера», который реального участия в бизнесе не принимал, но получал дивиденды. Якобы, утверждают источники, платили ему «за крышу», но официальных подтверждений этому нет.
Интересным представляется иск, который подал в Орджоникидзевский районный суд за две с половиной недели до убийства Шардаков. В картотеке суда в ноябре 2023 года напротив имени убитого была поставлена отметка «истец умер», а в апреле 2024 года — отметка «истец не явился в суд по вторичному вызову», после чего в рассмотрении иска уже полгода назад погибшему Александру Лукову было отказано. Дело по стечению обстоятельств рассматривала судья
Сейчас истец и ответчик находится в СИЗО, но у него остались представители — его дети и мать, а также являющийся на собрания учредителей «Аспект-Профит» Александр Боровик. Он более известен как сын экс-главы транспортного комитета горадминистрации Олега Боровика. И как фигурант ряда уголовных дел, в том числе, связанных с лишением людей свободы.
Все участники этой истории знакомы уже несколько десятков лет, ее корни реально уходят в «лихие 90-е», по этим же законам она развивалась в двадцатых годах нового тысячелетия. Как рассказывают ее очевидцы, «иногда создается впечатление, что на Гайве девяностые и не заканчивались».
Давайте разберемся, что же за бизнес не могут разделить Шардаков и его семья с покойным Луковым и его наследниками. Компания «Аспект-профит» по ЕГРЮЛ занимается добычей нефти и нефтяного (попутного) газа. Попутно этому предприятие ведет арендный бизнес и управляет объектами недвижимости (которые и делят партнеры). Официальный оборот предприятия — около 10 млн рублей в год.
Собственники предприятия — покойный Александр Луков (его долями управляет сын Денис Луков), находящийся в СИЗО Руслан Шардаков (его долей командует Ульяна Плотникова) и Антон Силаев. Последний — представитель поколения «сыновей» в бизнесе. В принципе, компания всегда (с 2003 года) работала и развивалась как дружественно-семейный бизнес.
Старшие «члены семьи» — бизнесмен Александр Луков, отставной военный, будущий чиновник и крупнейший автобусный перевозчик Олег Боровик, профессор геофизики госуниверситета Валерий Силаев и еще несколько мужчин жили по соседству, их дети общались между собой еще со школы. В те же времена не стало советской экономики, родилась легальная и официальная коммерция. Бизнес по традиции создавали вместе с друзьями «с нашего двора», что спустя десятилетия и привело к трагедии. Сложно без конфликта разделить то, что наживалась кровью и потом.
Предприятия, создаваемые друзьями, по открытым данным «СПАРК-Интерфакс», были связаны с торговлей нефтепродуктами. Это и «Аспект-профит», вокруг которого строится конфликт между Луковыми и Шардаковым, это и уже не действующий «Промышленный Урал». Этими двумя компаниями руководил Александр Полянин, а среди совладельцев также был Руслан Шардаков.
Интересно, что примерное в те же сроки действовал еще один «Промышленный Урал», где директором был Олег Боровик. Предприятие также уже ликвидировано. Сейчас найти подтверждений, что два «Промышленных Урала», существующих в Перми одновременно со схожими видами деятельности и со связанными между собой топ-менеджерами, каким-то образом могли решать общие задачи, невозможно. Но для девяностых, и даже начала двухтысячных, создание компаний-клонов для «сокращения издержек» — скорее правило. Впоследствии Олег Боровик, как и его сын, большую часть времени занимались автотранспортным бизнесом, в том числе, пассажирскими и грузовыми перевозками. А где транспорт, там и нефтепродукты. К слову, один из подозреваемых соучастников убийства, Андрей Широков, имеет отношение к автоперевозкам.
Связь «гавйвинских бизнесменов» с нефтяным бизнесом также объяснима: профессор Силаев по роду научной деятельности — геофизик и занимается скважинной сейсморазведкой нефти. Поэтому у бизнеса есть «научная основа». Кроме того, валерий Силаев — гендиректор АО «Институт развития организационных структур топливно-энергетического комплекса», основным видом деятельности которого является добыча нефти. Он же — бывший совладелец охотхозяйства «Пермгорохота».
Интересна и личность самого подозреваемого в заказном убийстве Руслана Шардакова. Он ранее судим, сначала в 1992 году по «старой» ст. 145, ч. 3 УК РСФСР (грабеж в особо крупных размерах, или организованной группой). В 1999 году он также был под следствием, но, по имеющимся данным, подозрения в убийстве были в суде переквалифицированы по статье «убийство в состоянии аффекта» и вскоре он был освобожден по амнистии. Сведения о судимостях есть данные в оглашенном на заседании деле, на сегодня они погашены. Известно, что Шардаков увлекается охотой и оружейным делом.