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Updated Сегодня, 04:40

С начала 2024 года пермские дети-сироты получили 75 квартир от властей

За первое полугодие 2024 года пермским детям-сиротам предоставлено 75 квартир

3 июля 2024, 04:38
Фото: ideogram.ai

С начала 2024 года пермские дети-сироты получили 75 квартир от властей

Дети-сироты могут приобрести свое жилье по жилищному сертификату.

За первое полугодие 2024 года детям-сиротам в Перми предоставлено 75 квартир. Для них закупаются не просто комнаты, а отдельные квартиры площадью не менее 28 кв. м, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Всего с начала года для детей-сирот было приобретено 90 квартир, 65 из них предоставлены. Еще 25 детям-сиротам предложены квартиры, девять детей дали согласие на получение. Также 10 квартир были переданы администрации Перми для проживания детей-сирот, они уже предоставлены.

Сейчас на электронных торгах заключено 159 муниципальных контрактов на покупку жилья для детей-сирот. Из федерального и краевого бюджетов на эти цели в 2024 году выделено 499,6 млн рублей.

Дети-сироты могут приобрести свое жилье по жилищному сертификату, который выдает министерство труда и социального развития Пермского края. Сейчас подано 90 заявлений на получение сертификатов, 45 уже выдано. Всего в бюджете региона на 2024 год на предоставление выплат на покупку жилья для детей-сирот в возрасте от 23 лет и старше заложено 767,2 млн рублей.

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#Недвижимость#Общество#Касается каждого#Пермь#Администрация Перми#Дети-сироты
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