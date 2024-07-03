За первое полугодие 2024 года пермским детям-сиротам предоставлено 75 квартир

Дети-сироты могут приобрести свое жилье по жилищному сертификату, который выдает министерство труда и социального развития Пермского края. Сейчас подано 90 заявлений на получение сертификатов, 45 уже выдано. Всего в бюджете региона на 2024 год на предоставление выплат на покупку жилья для детей-сирот в возрасте от 23 лет и старше заложено 767,2 млн рублей.