Заместитель министра ЖКХ Прикамья Игорь Мандрыгин покинул свой пост

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Заместитель министра ЖКХ Пермского края, руководитель управления теплоэнергетики, ГО и ЧС Игорь Мандрыгин покинул свою должность. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.
Как указывает издание, сейчас полномочия начальника управления исполняет глава краевого минЖКХ. Кандидатура на пост заместителя главы министерства пока не называется.
Мандрыгин был в должности замминистра с начала прошлого года. Он занимался курированием теплоснабжения, электроснабжения, ГО и ЧС. До этого Игорь Мандрыгин возглавлял отдел теплоэнергетики министерства ЖКХ Пермского края.