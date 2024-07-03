Заместитель министра ЖКХ Прикамья Игорь Мандрыгин покинул свой пост

Мандрыгин был в должности замминистра с начала прошлого года. Он занимался курированием теплоснабжения, электроснабжения, ГО и ЧС. До этого Игорь Мандрыгин возглавлял отдел теплоэнергетики министерства ЖКХ Пермского края.