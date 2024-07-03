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Updated Сегодня, 03:29

Заместитель министра ЖКХ Прикамья Игорь Мандрыгин покинул свой пост

Заместитель министра ЖКХ Прикамья Игорь Мандрыгин покинул свой пост

3 июля 2024, 03:27
Фото: 1MI
Исполняет его полномочия сейчас глава минЖКХ края.

Заместитель министра ЖКХ Пермского края, руководитель управления теплоэнергетики, ГО и ЧС Игорь Мандрыгин покинул свою должность. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.

Как указывает издание, сейчас полномочия начальника управления исполняет глава краевого минЖКХ. Кандидатура на пост заместителя главы министерства пока не называется.

Мандрыгин был в должности замминистра с начала прошлого года. Он занимался курированием теплоснабжения, электроснабжения, ГО и ЧС. До этого Игорь Мандрыгин возглавлял отдел теплоэнергетики министерства ЖКХ Пермского края.

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#Пермский край#Жкх#Чс#Прикамье#Го#Управление#Игорь Мандрыгин#Теплоэнергетика
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