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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Завтра в Березниках простятся с кавалером «Ордена мужества»

Завтра в Березниках простятся с кавалером «Ордена мужества»

3 июля 2024, 13:18
Фото: 1MI
Виктор Кибанов награждён государственной наградой посмертно.

Во время специальной военной операции погиб березниковец, рядовой Виктор Кибанов. Об этом власти муниципалитета сообщают в официальном паблике в соцсетях.

За смелось и отвагу, мужественные и решительные действия проявленные в ходе несения военной службы Указом Президента Виктор Кибанов награждён «Орденом мужества» посмертно.

Прощание с бойцом состоится 4 июля в Культурно-деловом центре (ул. Льва Толстого, 50). Начало гражданской панихиды в 11:00.

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#Военная операция на Украине#Березники#Сво
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