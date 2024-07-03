Завтра в Березниках простятся с кавалером «Ордена мужества»

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Во время специальной военной операции погиб березниковец, рядовой Виктор Кибанов. Об этом власти муниципалитета сообщают в официальном паблике в соцсетях.
За смелось и отвагу, мужественные и решительные действия проявленные в ходе несения военной службы Указом Президента Виктор Кибанов награждён «Орденом мужества» посмертно.
Прощание с бойцом состоится 4 июля в Культурно-деловом центре (ул. Льва Толстого, 50). Начало гражданской панихиды в 11:00.