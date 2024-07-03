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Через 60 лет Пермь столкнется с аномальной жарой

Жара как в Ростовской области? Какой климат будет в Пермском крае

3 июля 2024, 02:00
Фото: Изображение Midjourney
Через 60 лет Пермь столкнется с аномальной жарой
Узнайте, на сколько повысится средняя температура в Прикамье через 60 лет и почему в регионе исчезнут широколиственные леса.

Исследователи из Центра экологических наук Университета Мэриленда на основе научных данных разработали интерактивную карту, которая показывает изменения климата к 2080 году. Мы изучили данные и выяснили, какие погодные условия придут в Пермский край через 60 лет.

Жаркое лето

Из-за высоких выбросов углекислого газа в атмосферу к 2080 году в Перми и ее окрестностях средняя температура летом увеличится на 6,6 градуса.

Кроме того, климат станет более сухим. Влажность уменьшится на 3%.

Влажная зима

Зимы в Прикамье станут также более теплыми. Ожидается, что через 60 лет средняя температура этого времени года повысится на 7,8 градуса.

Также пермские зимы окажутся более влажными. Этот показатель увеличится на 20,6%.

Изменения растительности

Леса Пермского края превратятся в кустарникиЛеса Пермского края превратятся в кустарники
Леса Пермского края превратятся в кустарники
Фото: 1MI

Жаркий климат повлияет и на природный ландшафт региона. На сегодняшний день в Пермском крае преимущественно растут широколиственные леса и леса умеренного пояса.

Однако уже к 2080 году эти массивы превратятся в луга умеренного пояса и кустарники.

Климатический аналог

Разработчики интерактивной карты включили в свой проект довольно интересную функцию. Так, с помощью ресурса пользователи могут узнать, где сейчас наблюдаются наиболее похожие климатические условия по сравнению с данными о погоде в том или ином городе к 2080 году.

На данный момент климатическим аналогом Перми через 60 лет является поселок Целина в Ростовской области.

Средняя температура этого населенного пункта в июле — 23,1 градуса. Самым холодным месяцем является январь со значением -4,6 градуса.

Почему в Перми потеплеет?

Многие ученые и эксперты уже несколько лет высказываются о том, что на планету сильно воздействует избыток выбрасываемого CO2. Именно из-за углекислого газа во всех местах планеты ожидается аномальное потепление, которое придет уже в этом году.

В некоторых регионах России летом 2024 года столбик термометра превысит 45 градусов. Кроме того, страну накроют лесные пожары и другие природные бедствия.

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#Виктория Оврамец#Климат#Температура#Изменения климата
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