Жара как в Ростовской области? Какой климат будет в Пермском крае

Posted Сегодня, 02:00
Published Сегодня, 02:00
Modified Сегодня, 02:00
Updated Сегодня, 02:00
Исследователи из Центра экологических наук Университета Мэриленда на основе научных данных разработали интерактивную карту, которая показывает изменения климата к 2080 году. Мы изучили данные и выяснили, какие погодные условия придут в Пермский край через 60 лет.
Из-за высоких выбросов углекислого газа в атмосферу к 2080 году в Перми и ее окрестностях средняя температура летом увеличится на 6,6 градуса.
Кроме того, климат станет более сухим. Влажность уменьшится на 3%.
Зимы в Прикамье станут также более теплыми. Ожидается, что через 60 лет средняя температура этого времени года повысится на 7,8 градуса.
Также пермские зимы окажутся более влажными. Этот показатель увеличится на 20,6%.
Жаркий климат повлияет и на природный ландшафт региона. На сегодняшний день в Пермском крае преимущественно растут широколиственные леса и леса умеренного пояса.
Однако уже к 2080 году эти массивы превратятся в луга умеренного пояса и кустарники.
Разработчики интерактивной карты включили в свой проект довольно интересную функцию. Так, с помощью ресурса пользователи могут узнать, где сейчас наблюдаются наиболее похожие климатические условия по сравнению с данными о погоде в том или ином городе к 2080 году.
На данный момент климатическим аналогом Перми через 60 лет является поселок Целина в Ростовской области.
Средняя температура этого населенного пункта в июле — 23,1 градуса. Самым холодным месяцем является январь со значением -4,6 градуса.
Многие ученые и эксперты уже несколько лет высказываются о том, что на планету сильно воздействует избыток выбрасываемого CO2. Именно из-за углекислого газа во всех местах планеты ожидается аномальное потепление, которое придет уже в этом году.
В некоторых регионах России летом 2024 года столбик термометра превысит 45 градусов. Кроме того, страну накроют лесные пожары и другие природные бедствия.