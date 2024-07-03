Житель поселка Сарс сломал полицейскому «при исполнении» руку

Этой весной, 19 марта, пьяный злоумышленник в квартире знакомой в Сарсе, учинил с хозяйкой ссору, в ходе которой нанес ей побои. Прибывшие на сообщение о преступлении сотрудники полиции стали выяснять обстоятельства произошедшего. Однако мужчина сломал сотруднику полиции правую руку. В больнице определили закрытый перелом правой кисти, который квалифицируется как вред здоровью средней тяжести.