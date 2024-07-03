Житель поселка Сарс сломал полицейскому «при исполнении» руку

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Житель поселка Сарс Октябрьского городского округа признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщают в краевом СУ СКР.
Этой весной, 19 марта, пьяный злоумышленник в квартире знакомой в Сарсе, учинил с хозяйкой ссору, в ходе которой нанес ей побои. Прибывшие на сообщение о преступлении сотрудники полиции стали выяснять обстоятельства произошедшего. Однако мужчина сломал сотруднику полиции правую руку. В больнице определили закрытый перелом правой кисти, который квалифицируется как вред здоровью средней тяжести.
Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему жителю поселка Сарс, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.