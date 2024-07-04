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Posted 4 июля, 10:30

Published 4 июля, 10:30

Modified 4 июля, 10:32

Updated 4 июля, 10:32

Более 1,3 тысячи школьников Пермского края пересдают ЕГЭ в этом году

4 июля 2024, 10:30

Более 1,3 тыс. школьников Прикамья решили улучшить свой результат ЕГЭ

Сюжет
Касается каждого
Пересдать можно только один предмет.

В Пермском крае на дни пересдач ЕГЭ заявились около 1,3 тыс. человек, или 14% от всех выпускников. С этого года у них есть возможность улучшить свой результат по одному из предметов благодаря решению президента России Владимира Путина.

Дополнительные дни повторной попытки сдачи ЕГЭ — 4 и 5 июля, сообщили в пресс-службе министерства образования Пермского края. Чаще всего, вчерашние школьники пересдают информатику и обществознание — 289 и 286 человек, а также профильную математику — 220 человек. Желают пересдать русский язык 134 выпускника, биологию — 93, а химию — 85 человек. Улучшить результат по английскому языку, истории и литературе желают примерно по 40 человек.

Для проведения экзаменов в дополнительные дни пересдачи на территории Прикамья задействовано около 40 пунктов проведения ЕГЭ. Власти напоминают, что полученный на пересдаче ЕГЭ результат будет окончательным, а предыдущий аннулируется. Результаты экзаменов, которые проходят 4 июля, станут известны не позднее 15 июля, а экзаменов от 5 июля — не позднее 17 июля.

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#Общество#Касается каждого#Пермь#Образование#Школа#Экзамены
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