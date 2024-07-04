Более 1,3 тысячи школьников Пермского края пересдают ЕГЭ в этом году

Дополнительные дни повторной попытки сдачи ЕГЭ — 4 и 5 июля, сообщили в пресс-службе министерства образования Пермского края. Чаще всего, вчерашние школьники пересдают информатику и обществознание — 289 и 286 человек, а также профильную математику — 220 человек. Желают пересдать русский язык 134 выпускника, биологию — 93, а химию — 85 человек. Улучшить результат по английскому языку, истории и литературе желают примерно по 40 человек.