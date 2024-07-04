Электросамокаты могут вернуться на улицы Перми после решения Госдумы

Глава города отметил, что в прошлом году Пермь заняла второе место после Москвы по количеству официально зарегистрированных ДТП с участием этого вида транспорта. Кроме того, Соснин отметил, что кикшеринговые компании не выполнили обещание не мешать пермякам.