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Электросамокаты могут вернуться на улицы Перми после решения Госдумы

Электросамокаты могут вернуться на улицы Перми после решения Госдумы

4 июля 2024, 04:58
Фото: properm.ru
В 2023 году по количеству ДТП с участием этого транспорта Пермь заняла второе место после Москвы.
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Дтп

На улицах Перми вновь могут появиться электросамокаты. Это станет возможно после того, как Государственная дума утвердит единые правила их использования, а сервисы кикшеринга будут следовать установленным стандартам. Об этом мэр Перми сообщил Эдуард Соснин Ura.ru.

Глава города отметил, что в прошлом году Пермь заняла второе место после Москвы по количеству официально зарегистрированных ДТП с участием этого вида транспорта. Кроме того, Соснин отметил, что кикшеринговые компании не выполнили обещание не мешать пермякам.

— У нас было подписано соглашение с электросамокатчиками, где прописаны зоны, в которых движение запрещено. Ничего не сработало. В прошлом году самокаты валялись везде: на остановках, тротуарах, газонах, мешая проходу жителей и проезду техники, — сказал Эдуард Соснин.
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#Дтп#Пермь#Госдума#Электросамокаты#Москва#Соглашение#Кикшеринг
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