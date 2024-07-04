Электросамокаты могут вернуться на улицы Перми после решения Госдумы

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
На улицах Перми вновь могут появиться электросамокаты. Это станет возможно после того, как Государственная дума утвердит единые правила их использования, а сервисы кикшеринга будут следовать установленным стандартам. Об этом мэр Перми сообщил Эдуард Соснин Ura.ru.
Глава города отметил, что в прошлом году Пермь заняла второе место после Москвы по количеству официально зарегистрированных ДТП с участием этого вида транспорта. Кроме того, Соснин отметил, что кикшеринговые компании не выполнили обещание не мешать пермякам.
— У нас было подписано соглашение с электросамокатчиками, где прописаны зоны, в которых движение запрещено. Ничего не сработало. В прошлом году самокаты валялись везде: на остановках, тротуарах, газонах, мешая проходу жителей и проезду техники, — сказал Эдуард Соснин.