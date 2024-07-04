ФГБУ «Главрыбвод» завершило расчистку Гудийской протоки Терека

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
Как отмечается, вода поступает в эти водоемы через Гудийскую протоку реки Терек, из которой ведется водозабор по Зенковскому, Ждановскому и Сиражудиновскому каналам. Именно за эти каналы отвечает Терско-Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод». В июле 2016 года в результате паводка на реке Терек произошло их полное заиление. Об этом пишет kp.ru.
За минувшие пять лет Терско-Каспийский филиал произвел расчистку этих каналов. В ходе проведенных работ было расчищено более 1 млн куб. метров грунта. Однако этих усилий оказалось недостаточно, водоемы так и остались незаполненными.
В июне 2021 года благодаря совместному решению Росрыболовства и властей Республики Дагестан была проведена частичная расчистка Гудийской протоки реки Терек с целью водообеспечения нерестово-выростных водоемов.
Первый заместитель начальника Терско-Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Омар Микаилов отметил, что работы проводились на участке длиной около 11,3 км — от самого начала Гудийской протоки до водозаборных сооружений Зенковского, Ждановского и Сиражудиновского водопитающих каналов. Всего было изъято около 800 тыс. куб. метров ила. Работы выполнялись с помощью 12 экскаваторов, 25 самосвалов и 3 бульдозеров. Колоссальный объем извлеченного грунта позволил соорудить канал длинной около 11 км от начала Шавинского разлива до конечного водозаборного сооружения. Его пропускная способность составила 75 кубометров воды в секунду. При этом ширина канала составила от 25 до 51 метра, а высота — около 1,5 — 2 м.
В настоящее время расчистка Гудийской протоки реки Терек завершена. Вода пошла в каналы. Они уже наполнились водой и понесли ее дальше — к нерестово-выростным водоемам. Благодаря проведенным мелиоративным мероприятиям специалистам филиала удалось наладить водоснабжение и привести в нормативное состояние гидрологическое состояние Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов и сохранить этот ценный воспроизводственный участок.
По словам председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, проведенная работа позволила решить эту критически важную для региона природоохранную задачу.
При этом эксперты по мелиоративным работам отмечают, что в таких водных объектах работы нужно проводить постоянно и системно. Только такие меры помогут в своевременном восстановлении водных биоресурсов страны.