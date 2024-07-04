ФГБУ «Главрыбвод» завершило расчистку Гудийской протоки Терека

Первый заместитель начальника Терско-Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Омар Микаилов отметил, что работы проводились на участке длиной около 11,3 км — от самого начала Гудийской протоки до водозаборных сооружений Зенковского, Ждановского и Сиражудиновского водопитающих каналов. Всего было изъято около 800 тыс. куб. метров ила. Работы выполнялись с помощью 12 экскаваторов, 25 самосвалов и 3 бульдозеров. Колоссальный объем извлеченного грунта позволил соорудить канал длинной около 11 км от начала Шавинского разлива до конечного водозаборного сооружения. Его пропускная способность составила 75 кубометров воды в секунду. При этом ширина канала составила от 25 до 51 метра, а высота — около 1,5 — 2 м.