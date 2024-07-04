Фильм «Сердце пармы» получил две статуэтки премии «Ника»

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Фильм «Сердце пармы», снятый по книге Алексея Иванова, победил сразу в двух номинациях Национальной кинематографической премии «Ника». Об этом сообщают организаторы премии.
1 июля состоялась XXXVII торжественная церемония вручения кинематографической премии «НИКА» за 2022 и 2023 годы.
Фильм «Сердце пармы» режиссера Антона Мегердичева получил две награды. За лучшую работу художников наградили Павла Новикова и Владимира Трапезникова. За лучшую мужскую роль посмертно наградили Сергея Пускепалиса, сыгравшего в фильме воеводу Полюда. Пускепалис погиб в сентябре 2022 года в ДТП.
Фильм «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского, который снимали в Пермском крае, победил в номинации «Лучшая работа художника по костюмам». Жюри отметило работу Надежды Васильевой и Ольги Михайловой.
Специальный приз Совета Академии «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» получил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. В сериале сыграли несколько юных актеров из Пермского края.
Фильм «Сердце пармы» в январе 2023 года завоевал четыре награды «Золотой орел».
Кинолента победила в следующих номинациях:
«Лучшая работа звукорежиссера» — Ростислав Алимов, студия «Атмосфера»;
«Лучшая работа художника по костюмам» — Екатерина Дыминская;
«Лучшая работа художника-постановщика» — Владимир Трапезников, Павел Новиков;
«Лучшая мужская роль второго плана» — Евгений Миронов.
Всего эпическая драма была представлена в 10 номинациях, среди которых также «Лучший фильм», «Лучшая женская роль в кино», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучший монтаж», «Лучшие звуковые эффекты и „Лучшая музыка к фильму“.
«Сердце пармы» снимался на территории Пермского края с июля 2019 по март 2020 года. Он вышел в прокат в начале октября прошлого года. Фильм рассказывает историю, полную героических баталий и любви, рассказанную через жизнь пермского князя Михаила. Реальные факты о присоединении земель во второй половине XV века на Руси тесно переплетены с легендами и мистикой.