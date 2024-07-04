properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Фильм «Сердце пармы» получил две статуэтки премии «Ника»

Фильм «Сердце пармы» получил две статуэтки премии «Ника»

4 июля 2024, 05:57
Фото: ВКонтакте/Сердце пармы
Также премией отмечены два проекта, связанных с Прикамьем

Фильм «Сердце пармы», снятый по книге Алексея Иванова, победил сразу в двух номинациях Национальной кинематографической премии «Ника». Об этом сообщают организаторы премии.

1 июля состоялась XXXVII торжественная церемония вручения кинематографической премии «НИКА» за 2022 и 2023 годы.

Фильм «Сердце пармы» режиссера Антона Мегердичева получил две награды. За лучшую работу художников наградили Павла Новикова и Владимира Трапезникова. За лучшую мужскую роль посмертно наградили Сергея Пускепалиса, сыгравшего в фильме воеводу Полюда. Пускепалис погиб в сентябре 2022 года в ДТП.

Фильм «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского, который снимали в Пермском крае, победил в номинации «Лучшая работа художника по костюмам». Жюри отметило работу Надежды Васильевой и Ольги Михайловой.

Специальный приз Совета Академии «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» получил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. В сериале сыграли несколько юных актеров из Пермского края.

Фильм «Сердце пармы» в январе 2023 года завоевал четыре награды «Золотой орел».

Кинолента победила в следующих номинациях:

«Лучшая работа звукорежиссера» — Ростислав Алимов, студия «Атмосфера»;

«Лучшая работа художника по костюмам» — Екатерина Дыминская;

«Лучшая работа художника-постановщика» — Владимир Трапезников, Павел Новиков;

«Лучшая мужская роль второго плана» — Евгений Миронов.

Всего эпическая драма была представлена в 10 номинациях, среди которых также «Лучший фильм», «Лучшая женская роль в кино», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучший монтаж», «Лучшие звуковые эффекты и „Лучшая музыка к фильму“.

«Сердце пармы» снимался на территории Пермского края с июля 2019 по март 2020 года. Он вышел в прокат в начале октября прошлого года. Фильм рассказывает историю, полную героических баталий и любви, рассказанную через жизнь пермского князя Михаила. Реальные факты о присоединении земель во второй половине XV века на Руси тесно переплетены с легендами и мистикой.

Читайте также:
В Перми пройдет встреча с авторами фильма «Культурная комедия»В июле в Перми стартуют съемки комедии «Аэропорт»Какую беду несут «Плохие парни до конца»
#Культура#Кино#Премии
Подпишитесь
В МЧС Прикамья предупредили жителей региона о жаре до +36°
Сегодня, 05:33
Стоимость обучения в вузах Перми в новом учебном году повысится на 10%
Сегодня, 05:55
В полиции назвали самый опасный район Перми
Сегодня, 02:43
Электросамокаты могут вернуться на улицы Перми после решения Госдумы
Сегодня, 04:58
Новым исполнительным директором АО «Метафракс Кемилакс» назначен Максим Нахшунов
Сегодня, 03:47
Пермячка стала лауреатом премии «Топ 100 самых красивых женщин России 2024»
Сегодня, 05:03