Фильм «Сердце пармы» получил две статуэтки премии «Ника»

«Сердце пармы» снимался на территории Пермского края с июля 2019 по март 2020 года. Он вышел в прокат в начале октября прошлого года. Фильм рассказывает историю, полную героических баталий и любви, рассказанную через жизнь пермского князя Михаила. Реальные факты о присоединении земель во второй половине XV века на Руси тесно переплетены с легендами и мистикой.