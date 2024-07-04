Госкомпании РФ закупили у самозанятых на 4,5 млрд рублей

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По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, в этом году самозанятые поставщики проявили больший интерес к участию в государственных закупках по 223-ФЗ. Количество таких самозанятых превысило 5 тысяч, то есть увеличилось на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Известия”
Генеральный директор Корпорации МСП добавил, что самый большой спрос госкомпаний на закупки у самозанятых наблюдается к вспомогательным услугам, связанным со страхованием и финансовым посредничеством: на них пришлось 1,26 миллиарда рублей, на услуги в сфере творчества и развлечений закупки были сделаны на сумму 0,31 миллиарда рублей, а на профессиональные, научные и технические услуги — на 0,28 миллиарда. В топ-5 по закупкам вошли маркетинговые услуги и услуги по анализу рыночной конъюнктуры с суммой 0,27 миллиарда, а также специализированные строительные работы, которые закупили на 0,26 миллиарда рублей.
По итогам первого полугодия текущего года в рейтинге регионов по объему закупок у самозанятых лидирует Курская область, где товары у них были приобретены на сумму 0,85 миллиарда рублей, за ней следуют Москва с показателем 0,79 миллиарда и Подмосковье с показателем 0,31 миллиарда. Также среди регионов-лидеров по данному показателю Петербург, где на закупки у самозанятых пришлось 0,22 миллиарда рублей, и Свердловская область, где объем закупок составил 0,17 миллиарда рублей.