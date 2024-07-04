Госкомпании РФ закупили у самозанятых на 4,5 млрд рублей

Генеральный директор Корпорации МСП добавил, что самый большой спрос госкомпаний на закупки у самозанятых наблюдается к вспомогательным услугам, связанным со страхованием и финансовым посредничеством: на них пришлось 1,26 миллиарда рублей, на услуги в сфере творчества и развлечений закупки были сделаны на сумму 0,31 миллиарда рублей, а на профессиональные, научные и технические услуги — на 0,28 миллиарда. В топ-5 по закупкам вошли маркетинговые услуги и услуги по анализу рыночной конъюнктуры с суммой 0,27 миллиарда, а также специализированные строительные работы, которые закупили на 0,26 миллиарда рублей.