Группа ОМК опубликовала отчет об устойчивом развитии за 2023 год

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Промышленная группа ОМК представила итоги работы в области устойчивого развития за 2023 год. В отчете содержатся сведения о вкладе в реализацию национальных проектов России и в достижение Целей устойчивого развития ООН. Документ подготовили в соответствии с международными стандартами отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (GRI Standards).
Наталья Еремина, президент промышленной группы ОМК:
— ОМК реализует комплексные, масштабные проекты в регионах присутствия, направленные на повышение качества жизни и благополучия наших сотрудников, их близких и всех жителей. Мы системно развиваем инфраструктуру, заботимся о здоровье работников предприятий и их семей, регулярно повышаем зарплаты и расширяем социальный пакет. Реализуем экологические программы. Мы возродили молодежные советы на заводах группы ОМК, развиваем наставничество, постоянно повышаем качество условий труда. Социальный годовой отчет, который мы подготовили, позволит узнать в подробностях о работе ОМК в области устойчивого развития в 2023 году.
Ознакомиться с отчетом можно по ссылке.
В годовом отчете рассказывается, что в 2023 году в ОМК разработали и приняли политику «Устойчивое развитие и позитивные изменения» и социальную политику. В будущем компания планирует создать доступный для всех сотрудников курс по устойчивому развитию, а также продолжить развивать программу по внедрению инклюзии.
ОМК увеличила объем средств, которые вложила в 2023 году в решение социальных вопросов. Общий объем спонсорской и благотворительной помощи составил более 1,6 млрд рублей.
При поддержке ОМК в Чусовом открыли образовательно-производственный кластер «Металлургия» на базе Чусовского индустриального техникума, лабораторию автомоделирования в детском технопарке и благоустроили городской парк «Ермак».
Комплекс мероприятий по заботе о здоровье и безопасности сотрудников на рабочем месте позволил в отчетном году на 10% снизить число случаев производственного травматизма (показатель LTIFR) по группе ОМК.
Компания масштабировала грантовый конкурс «ОМК Партнерство»: участие принимали социально ориентированные НКО и волонтеры 44 из 45 городов присутствия компании. ОМК продолжила объединение усилий с крупными региональными НКО. Программа по развитию соцпредпринимательства «Начни свое дело» также расширила географию.
Приоритетами группы ОМК в области охраны окружающей среды остаются эффективное использование всех ресурсов и снижение негативного воздействия на природу. За 2023 год ОМК увеличила долю повторного использования и переработки отходов выше 90% и на 29% снизила долю потребляемой воды. Компания также выстраивает и совершенствует систему управления потреблением энергии и энергоэффективностью. Результатами этой работы стало снижение на 1,2% доли валовых выбросов парниковых газов. На 3,1% снизился интегральный показатель по трем основным видам воздействия на окружающую среду.
В статистической части отчета обозначено, что число сотрудников ОМК в 2023 году достигло более 36 тыс. человек. Средний возраст — 42,3 года. В прошлом году на работу приняли 1 606 молодых специалистов после окончания учебных заведений.