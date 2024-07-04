Группа ОМК опубликовала отчет об устойчивом развитии за 2023 год

Приоритетами группы ОМК в области охраны окружающей среды остаются эффективное использование всех ресурсов и снижение негативного воздействия на природу. За 2023 год ОМК увеличила долю повторного использования и переработки отходов выше 90% и на 29% снизила долю потребляемой воды. Компания также выстраивает и совершенствует систему управления потреблением энергии и энергоэффективностью. Результатами этой работы стало снижение на 1,2% доли валовых выбросов парниковых газов. На 3,1% снизился интегральный показатель по трем основным видам воздействия на окружающую среду.