Из приговора о хищении 299 миллионов у авиазавода в Самаре убрали квартиры в Перми

Адвокат Сергея Шило Сергей Леготкин также попросил отменить приговор, но либо полностью оправдать его доверителя. Сам осужденный также попросил признать его невиновным. «Я не считаю себя совершившим преступление, все в деле говорит о том, что стройка велась, а что с отставанием, так это не преступление. У меня не было умысла, я заключил госконтракт на торгах, деятельность велась практически год, я платил людям зарплату, они ездили в Самару в командировки. Когда речь зашла о неисполнении контракта, я вернул ФГУП несколько десятков миллионов, разве бы я сделал так при наличии умысла?» — указывал он в последнем слове. Также он указал, что несостоятельны доводы о том, что он хотел подорвать обороноспособность страны.