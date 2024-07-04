Из приговора о хищении 299 миллионов у авиазавода в Самаре убрали квартиры в Перми

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
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Сегодня, 4 июля, апелляционная коллегия Пермского краевого суда под председательством судьи Алены Жихаревой рассмотрела апелляционные жалобы на вынесенный Дзержинским райсудом приговор пермскому бизнесмену Сергею Шило. Решение первой инстанции было изменено, но размер наказания и гражданского иска был оставлен судебной коллегией в силе.
Суд по ходатайству родственников Сергея Шило снял арест с двух квартир, поскольку они не принадлежали ему и были проданы еще в 2013 году, до момента совершения преступления. По информации журналиста Properm.ru, недвижимость была переоформлена после того, как силовики начали проводить проверку по другому уголовному делу, где фигурантом также проходил Шило.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, в прениях сторон гособвинитель Александр Левко попросил отменить приговор и вернуть в первую инстанцию на новое рассмотрение Такое требование было выдвинуто, поскольку, по мнению обвинения, в решении были допущены существенные нарушения.
Как указывается в представлении прокуратуры, например, речь идет о том, что по приговору не учитывается, что преступление было совершено уже при поступлении по госконтракту денег на счета компания «Стройнефтегазконсалтинг». Также прокуратура указала, что суд ошибочно принял во внимание, что размер ущерба, нанесенного действиями Шило, меньше — из средств по контракту с ФГУП «Авиакомплект» выплачивались зарплата, командировочные, налоги. Поэтому по приговору размер взыскания по гражданскому иску был необоснованно уменьшен, считает гособвинение. Кроме того, прокурор Левко указал, что мягкость вынесенного наказания не соотносится с тяжестью преступления — по сути Шило покушался на интересы страны, похитив деньги гособоронзаказа. По его словам, заключив договор на строительство производственной линии он только создавал видимость проведения работ.
Адвокат Сергея Шило Сергей Леготкин также попросил отменить приговор, но либо полностью оправдать его доверителя. Сам осужденный также попросил признать его невиновным. «Я не считаю себя совершившим преступление, все в деле говорит о том, что стройка велась, а что с отставанием, так это не преступление. У меня не было умысла, я заключил госконтракт на торгах, деятельность велась практически год, я платил людям зарплату, они ездили в Самару в командировки. Когда речь зашла о неисполнении контракта, я вернул ФГУП несколько десятков миллионов, разве бы я сделал так при наличии умысла?» — указывал он в последнем слове. Также он указал, что несостоятельны доводы о том, что он хотел подорвать обороноспособность страны.
Однако судебная коллегия решила, что дело вина Сергея Шило доказана, а назначенное ему наказание достаточно. Сняв арест с двух квартир в центре Перми, до 2013 года принадлежавших осужденному, суд оставил под арестом земельный участок в «Кукуево-2» в Добрянском районе.
В апреле Сергея Шило приговорили к пяти годам колонии общего режима, а также оштрафовал его на 500 тыс. рублей. Кроме того, он должен возместить 150,9 млн рублей в бюджет ФГУП «Авиакомплект». В счет возмещения ущерба конфискованы принадлежавшие ему две квартиры и земельный участок. Шило и его адвокаты не согласны с приговором полностью, вину он не признает. Прокуратура назвала судебное решение избыточно мягким, а взысканную с него только половину ущерба бюджету — недостаточной. Родственники Шило оспаривали арест недвижимости, конфискованной следствием для покрытия ущерба.
Как ранее стало известно журналисту Properm.ru из достоверных источников, родственница Шило хотела вернуть 2118 кв. м земли на берегу Камы в ДПК «Кукуево-2» в Добрянском районе кадастровой стоимостью 314 тыс. рублей, как находящиеся у нее в частной собственности. Две конфискованные следствием квартиры в центре Перми, утверждала в апелляционной жалобе гражданка, также являются единственным жильем у нее и ближайших родственников. Она проживает в квартире площадью 237,8 кв. м на ул. Пермской, ее кадастровая стоимость составляет 10,9 млн рублей. Ее сын — в квартире площадью 71,4 кв. м на ул. Петропавловской, здесь кадастровая стоимость составляет 3,5 млн рублей.
Пермская компания «Стройнефтегазконсалтинг», гендиректором которой является Шило, в 2018 году получила контракт на реконструкцию завода в Самаре. Подрядчик получил аванс на 287,3 млн рублей, но работы так и не выполнил, контракт был расторгнут. Это уже не первый приговор для Шило, ранее его признали виновным по делу о махинациях с земельными участками у Ипподрома в Перми.
Из материалов суда известно, что на счета «Стройнефтегазконсалтинга» в качестве авансовых платежей по заключенным контрактам от «Авиакомплекта» в 2018 году поступили 287,3 млн рублей (35% стоимости работ). В свою очередь, Шило, получив возможность распоряжаться денежными средствами, перевел их на фирмы однодневки и подконтрольных ему ИП, а в дальнейшем обналичил, использую их в личных целях, не выполнив при этом обязательств по контрактам.