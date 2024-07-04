Кузбасский застройщик выйдет из СИЗО после выплаты 5 млн рублей властям

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Застройщик Николай Мораш, обвиняемый в 18 фактах мошенничества с жильем в Мариинске, добился смягчения меры пресечения. Его перевели из СИЗО под домашний арест, сообщает издание VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу городского суда.
Заседание по продлению срока в СИЗО состоялось вчера, 3 июля. Срок этой меры пресечения должен истечь 9 июля. Однако обвиняемый во время претензионной работы вернул в муниципальный бюджет около 5 млн рублей. Суд в итоге решил сменить меру пресечения на домашний арест.
Решение могут обжаловать, но если оно вступит в силу, то Николай Мораш 9 июля выйдет из СИЗО и уедет домой. Срок домашнего ареста — до 3 октября текущего года. Рассмотрение уголовного дела тогда продолжится.
Ранее сообщалось, что по версии следствия, застройщик получил от муниципалитета миллионы рублей и взамен предоставил квартиры в новостройке для льготников. Позже выяснилось, что это не новостройка, а аварийный дом, к которому пристроили этаж. Проживание в этом здании оказалось невозможным. Подозрения также пали на экс-главу местного КУМИ Александра Смолянинова, который выдал девелоперу разрешение на строительство этого многоквартирного дома.