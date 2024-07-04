Кузбасский застройщик выйдет из СИЗО после выплаты 5 млн рублей властям

Ранее сообщалось, что по версии следствия, застройщик получил от муниципалитета миллионы рублей и взамен предоставил квартиры в новостройке для льготников. Позже выяснилось, что это не новостройка, а аварийный дом, к которому пристроили этаж. Проживание в этом здании оказалось невозможным. Подозрения также пали на экс-главу местного КУМИ Александра Смолянинова, который выдал девелоперу разрешение на строительство этого многоквартирного дома.