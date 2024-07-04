На Голубых озерах под Александровском утонул 15-летний подросток

Как сообщают очевидцы, мальчик звал на помощь, но никто не отреагировал, потому что думали, что ребенок шутит, пишет телеграм-канал «Дежурный по Перми». «По факту гибели человека на воде следователи устанавливают обстоятельства случившегося», — прокомментировали в пресс-службе краевого СУ СКР.