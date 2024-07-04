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На Голубых озерах под Александровском утонул 15-летний подросток

На Голубых озерах под Александровском утонул 15-летний подросток

4 июля 2024, 12:57
Фото: Изображение Midjourney
По словам очевидцев, мальчик звал на помощь, но никто не откликнулся.

В Пермском крае на Голубых озерах (Александровский округ) утонул 15-летний подросток. Следователи начали проверку, рассказали Properm.ru в пресс-службе регионального СУ СКР.

Как сообщают очевидцы, мальчик звал на помощь, но никто не отреагировал, потому что думали, что ребенок шутит, пишет телеграм-канал «Дежурный по Перми». «По факту гибели человека на воде следователи устанавливают обстоятельства случившегося», — прокомментировали в пресс-службе краевого СУ СКР.

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