«На их месте могли быть люди». Под Кудымкаром от удара током погибли медведь и лось

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В Кудымкарском округе рядом с деревней Брюшинина местные жители обнаружили в лесу погибших лося и медведя. С большой вероятностью животные скончались от сильного удара током, поскольку неподалеку были оборванные провода линии электропередач, сообщает в паблике кудымкарской «Городской газеты».
Провода висели там еще с мая. По словам одной из свидетельниц ЧП, местные жители уже жаловались на проблему в филиал «Россети Урал»-«Пермэнерго», однако на место аварии специалисты так и не выехали.
Только после того, как от тел погибших животных уже пошел запах разложения, сотрудники «Россетей» починили упавшие провода. Сообщается, что 1 июля происшествие зарегистрировали в МВД «Кудымкарский», сейчас по его факту проводится проверка.
Местные жители уже не первый раз замечают подобные проблемы в населенных пунктах Кудымкарского округа. В комментариях к посту о гибели животных Светлана Гусельникова написала, что подобные обрывы линий электропередач встречаются не первый раз.
«Если бы эти звери не поплатились бы своей жизнью, то на их месте могли оказаться люди, — пишет женщина. — А радиопровода кто будет убирать? Они уже паутиной со столбов свисают и по траве тянутся. Опять кто-нибудь пострадает». По словам пользовательницы соцсетей, рядом с ее домом тоже были бесхозные столбы и провода, и ей пришлось ждать три года прежде, чем их убрали.
UPD. В филиале «Россети Урал»-«Пермэнерго» сообщили, что ЧП произошло в охранной зоне воздушной ЛЭП 10 кВ №6 «Пятино». «Данная линия электропередачи проходит в труднодоступной залесенной местности, — пояснили в компании. — При этом в период с конца мая до начала июля автоматикой не были зафиксированы технологические нарушения в работе сети. Сигналов от потребителей об отключении электричества также не поступало. В настоящее время произведен осмотр линии электропередачи, габариты проводов соответствуют действующим нормативам и регламентам. По факту инцидента проводится служебная проверка».