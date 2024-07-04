properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

«На их месте могли быть люди». Под Кудымкаром от удара током погибли медведь и лось

«На их месте могли быть люди». Под Кудымкаром от удара током погибли медведь и лось

4 июля 2024, 10:27
Фото: читателей «Городская газета» Кудымкар. Коми округ
Неподалеку обнаружили обрыв проводов на высоковольтной линии

В Кудымкарском округе рядом с деревней Брюшинина местные жители обнаружили в лесу погибших лося и медведя. С большой вероятностью животные скончались от сильного удара током, поскольку неподалеку были оборванные провода линии электропередач, сообщает в паблике кудымкарской «Городской газеты».

Провода висели там еще с мая. По словам одной из свидетельниц ЧП, местные жители уже жаловались на проблему в филиал «Россети Урал»-«Пермэнерго», однако на место аварии специалисты так и не выехали.

Только после того, как от тел погибших животных уже пошел запах разложения, сотрудники «Россетей» починили упавшие провода. Сообщается, что 1 июля происшествие зарегистрировали в МВД «Кудымкарский», сейчас по его факту проводится проверка.

Местные жители уже не первый раз замечают подобные проблемы в населенных пунктах Кудымкарского округа. В комментариях к посту о гибели животных Светлана Гусельникова написала, что подобные обрывы линий электропередач встречаются не первый раз.

«Если бы эти звери не поплатились бы своей жизнью, то на их месте могли оказаться люди, — пишет женщина. — А радиопровода кто будет убирать? Они уже паутиной со столбов свисают и по траве тянутся. Опять кто-нибудь пострадает». По словам пользовательницы соцсетей, рядом с ее домом тоже были бесхозные столбы и провода, и ей пришлось ждать три года прежде, чем их убрали.

UPD. В филиале «Россети Урал»-«Пермэнерго» сообщили, что ЧП произошло в охранной зоне воздушной ЛЭП 10 кВ №6 «Пятино». «Данная линия электропередачи проходит в труднодоступной залесенной местности, — пояснили в компании. — При этом в период с конца мая до начала июля автоматикой не были зафиксированы технологические нарушения в работе сети. Сигналов от потребителей об отключении электричества также не поступало. В настоящее время произведен осмотр линии электропередачи, габариты проводов соответствуют действующим нормативам и регламентам. По факту инцидента проводится служебная проверка».

Читайте также:
В ДТП с лосем на трассе Нытва — Кудымкар пострадала девочкаЖитель Кудымкара обвиняется в убийстве 26-летней давностиКудымкарскому мальчику выплатят компенсацию за травму от упавшего шкафа
#Происшествия#Дикие животные#Кудымкар#Коми-пермяцкий округ#Лэп#Ударило током
Подпишитесь
Из приговора о хищении 299 миллионов у авиазавода в Самаре убрали квартиры в Перми
Сегодня, 12:27
Более 1,3 тысячи школьников Пермского края пересдают ЕГЭ в этом году
Сегодня, 10:30
В МЧС Прикамья предупредили жителей региона о жаре до +36°
Сегодня, 05:33
В Пермском крае мигрантам запретили водить автобусы
Сегодня, 10:13
В Пермском крае снова подорожал бензин
Сегодня, 09:38
Девочки-подростки избили мальчика в Добрянке
Сегодня, 08:44