«На их месте могли быть люди». Под Кудымкаром от удара током погибли медведь и лось

«Если бы эти звери не поплатились бы своей жизнью, то на их месте могли оказаться люди, — пишет женщина. — А радиопровода кто будет убирать? Они уже паутиной со столбов свисают и по траве тянутся. Опять кто-нибудь пострадает». По словам пользовательницы соцсетей, рядом с ее домом тоже были бесхозные столбы и провода, и ей пришлось ждать три года прежде, чем их убрали.