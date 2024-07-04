На крупном пермском предприятии работник из-за нарушений ТБ сломал обе ноги

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
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Updated Сегодня, 05:11
Прокуратура Свердловского района Перми провела проверку в связи с несчастным случаем, произошедшем в марте на АО «Пермметалл». Выявлены многочисленные нарушения существующих норм и правил, сообщает пресс-служба прокуратуры.
В результате происшествия работник получил сложные переломы обеих ног. Причиной произошедшего явилось нарушение работодателем требований законодательства об охране труда. В частности, при производстве не обеспечивался контроль со стороны лиц, ответственных за технику безопасности промышленного процесса, не соблюдались правила безопасности и технологические условия при работе с грузами, нарушались производственные инструкции для отдельных видов специалистов и прочее.
По результатам проверки прокурором директору предприятия внесено представление, которое удовлетворено, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, по постановлениям надзорного органа юридическое лицо привлечено к административной ответственности по чч. 1, 2, 3, 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда), общая сумма штрафов составила 180 тыс. рублей.