На крупном пермском предприятии работник из-за нарушений ТБ сломал обе ноги

В результате происшествия работник получил сложные переломы обеих ног. Причиной произошедшего явилось нарушение работодателем требований законодательства об охране труда. В частности, при производстве не обеспечивался контроль со стороны лиц, ответственных за технику безопасности промышленного процесса, не соблюдались правила безопасности и технологические условия при работе с грузами, нарушались производственные инструкции для отдельных видов специалистов и прочее.