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Updated Сегодня, 05:11

На крупном пермском предприятии работник из-за нарушений ТБ сломал обе ноги

На крупном пермском предприятии работник из-за нарушений ТБ сломал обе ноги

4 июля 2024, 05:09
Фото: properm.ru
Оказалось, что на предприятии не соблюдались правила безопасности и технологические условия при работе с грузами.

Прокуратура Свердловского района Перми провела проверку в связи с несчастным случаем, произошедшем в марте на АО «Пермметалл». Выявлены многочисленные нарушения существующих норм и правил, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В результате происшествия работник получил сложные переломы обеих ног. Причиной произошедшего явилось нарушение работодателем требований законодательства об охране труда. В частности, при производстве не обеспечивался контроль со стороны лиц, ответственных за технику безопасности промышленного процесса, не соблюдались правила безопасности и технологические условия при работе с грузами, нарушались производственные инструкции для отдельных видов специалистов и прочее.

По результатам проверки прокурором директору предприятия внесено представление, которое удовлетворено, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, по постановлениям надзорного органа юридическое лицо привлечено к административной ответственности по чч. 1, 2, 3, 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда), общая сумма штрафов составила 180 тыс. рублей.

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#Происшествия#Экономика#Прокуратура#Пермметалл
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