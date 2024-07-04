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Published Сегодня, 07:49

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В Перми 14-летний подросток спас 8-летнюю сестру из горящей квартиры

Пермский подросток спас 8-летнюю сестру из горящей квартиры на 14 этаже

4 июля 2024, 07:49
Фото: пресс-служба МЧС России

В Перми 14-летний подросток спас 8-летнюю сестру из горящей квартиры

Дети госпитализированы в больницу с ожогами.

В Перми на пожаре в многоквартирном доме по ул. Моторостроителей 14-летний брат спас сестру. Сообщение о происшествии поступило сегодня, 4 июля, в 7:47, на место вызова выехали 34 специалиста и восемь единиц техники МЧС России. Дети находились одни в квартире, их мать работала в ночную смену. Из-за огня ребята не смогли выйти через входную дверь.

Тогда подросток спустил девочку этажом ниже и передал соседу, а также двум неравнодушным прохожим. Юношу спасли прибывшие сотрудники МЧС, ребята госпитализированы в больницу. Кроме того, еще пятерых жильцов пожарные вывели в спасательных устройствах. Площадь возгорания составила 30 кв. м.

Фото: пресс-служба МЧС России

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что юноша будет представлен к награде. Сейчас сотрудники Госпожнадзора МЧС России проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причину пожара.

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