Пермский подросток спас 8-летнюю сестру из горящей квартиры на 14 этаже

В Перми на пожаре в многоквартирном доме по ул. Моторостроителей 14-летний брат спас сестру. Сообщение о происшествии поступило сегодня, 4 июля, в 7:47, на место вызова выехали 34 специалиста и восемь единиц техники МЧС России. Дети находились одни в квартире, их мать работала в ночную смену. Из-за огня ребята не смогли выйти через входную дверь.