Девочки-подростки избили мальчика в Добрянке

Судя по кадрам, мальчика во время прогулки обступила группа других детей. После этого его начали бить две девочки. Одна держала ребенку руки, вторая била по лицу и нецензурно выражалась. Со временем удары девочки усилились. Мальчик хотел уйти, но его не пускали. Во время инцидента несовершеннолетний громко вскрикивал: «За что?».