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Updated Сегодня, 09:08

Девочки-подростки избили мальчика в Добрянке

Девочки-подростки избили мальчика в Добрянке

4 июля 2024, 08:44
Фото: Скриншот видеозаписи сообщества «Подслушано в Добрянке»
Одна девочка держала руки несовершеннолетнего, а другая била.
Сюжет
Дети

В Добрянке несколько девочек избили мальчика. Видеозапись была опубликована в группе «Подслушано в Добрянке» во ВКонтакте. В комментариях жители Прикамья возмутились увиденному.

Судя по кадрам, мальчика во время прогулки обступила группа других детей. После этого его начали бить две девочки. Одна держала ребенку руки, вторая била по лицу и нецензурно выражалась. Со временем удары девочки усилились. Мальчик хотел уйти, но его не пускали. Во время инцидента несовершеннолетний громко вскрикивал: «За что?».

Корреспондент Properm.ru направил запрос в ГУ МВД по Пермскому краю. По информации краевого ведомства, по данному факту обращений в полицию не поступало. Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних инициирована проверка по информации, опубликованной в открытом доступе. Участники инцидента были установлены.

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#Происшествия#Пермский край#Дети#Добрянка#Социальные сети#Избиение#Видеозапись#Подслушано#УМВД
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