Девочки-подростки избили мальчика в Добрянке

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В Добрянке несколько девочек избили мальчика. Видеозапись была опубликована в группе «Подслушано в Добрянке» во ВКонтакте. В комментариях жители Прикамья возмутились увиденному.
Судя по кадрам, мальчика во время прогулки обступила группа других детей. После этого его начали бить две девочки. Одна держала ребенку руки, вторая била по лицу и нецензурно выражалась. Со временем удары девочки усилились. Мальчик хотел уйти, но его не пускали. Во время инцидента несовершеннолетний громко вскрикивал: «За что?».
Корреспондент Properm.ru направил запрос в ГУ МВД по Пермскому краю. По информации краевого ведомства, по данному факту обращений в полицию не поступало. Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних инициирована проверка по информации, опубликованной в открытом доступе. Участники инцидента были установлены.