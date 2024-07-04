Преподаватели ПГАТУ прошли стажировку в филиале «ПМУ»

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Преподаватели Пермского государственного аграрно-технологического университета имени академика Д. Н. Прянишникова (ПГАТУ) прошли стажировку в филиале «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“. За три недели они познакомились с производственными процессами в цехах аммиака и карбамида, в лаборатории и в цехе химподготовки сырья, на установках получения азота и углекислоты.
Обучение преподавателей кафедры экологии и химических технологий института фундаментальных и прикладных агроэкобиотехнологий и лесного хозяйства ПГАТУ состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в апреле прошлого года между вузом и предприятием. В 2023 году этот институт объявил набор на новое направление «Химическая технология». Задача специальности — подготовка кадров для производства минеральных удобрений.
Татьяна Акентьева, кандидат химических наук, доцент, преподаватель кафедры экологии и химических технологий ПГАТУ:
— Важно выстроить программу обучения нового направления подготовки так, чтобы знания выпускников были востребованы и применимы на производстве без переподготовки. Второй целью нашего визита стала разработка совместных научных программ предприятия и вуза. Выпускные квалификационные работы наших выпускников должны не только развивать химическую науку, но и решать актуальные задачи реального производства.
Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике:
— ПГАТУ теперь ведет подготовку сотрудников для производств аммиака и карбамида. Студенты, выбравшие направление «Химическая технология», могут рассчитывать на прохождение производственной практики и оплачиваемой стажировки в филиале «ПМУ» с последующим трудоустройством на предприятии.
Справка. Соглашение о сотрудничестве в образовательной и научно-инновационной сферах деятельности филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ и ФГБОУ ВО „ПГАТУ им. академика Д. Н. Прянишникова“ развивает сотрудничество вуза и предприятия в таких направлениях, как подготовка кадров по различным специальностям, проведение на базе вуза фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по актуальным для филиала „ПМУ“ тематикам, организация стажировок и практики студентов на производстве, предоставление будущим аграриям для изучения образцов новейших разработок в области питания растений.