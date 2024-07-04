Преподаватели ПГАТУ прошли стажировку в филиале «ПМУ»

Справка. Соглашение о сотрудничестве в образовательной и научно-инновационной сферах деятельности филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ и ФГБОУ ВО „ПГАТУ им. академика Д. Н. Прянишникова“ развивает сотрудничество вуза и предприятия в таких направлениях, как подготовка кадров по различным специальностям, проведение на базе вуза фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по актуальным для филиала „ПМУ“ тематикам, организация стажировок и практики студентов на производстве, предоставление будущим аграриям для изучения образцов новейших разработок в области питания растений.