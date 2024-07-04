При ремонте Пермского гарнизонного военного госпиталя обманом похитили 200 млн рублей

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Главное военно-следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» («СУ по ЦВО»). Их подозревают в хищении средств путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».
По информации следствия, в 2021 году Минобороны России и «Военно-строительная компания» («ВСК») заключили госконтракт на выполнение капитального ремонта памятника градостроительства и архитектуры регионального значения «Дом воинского присутствия» (находится на территории пермского гарнизонного госпиталя). Для исполнения контракта «ВСК» привлекло в качестве соисполнителей ООО «РСК „Герфест“ и ООО „СК „Кронос“». Соисполнители, в свою очередь, привлекли в качестве субподрядчика ООО «Специальные технологии строительства» (ООО «СТС»).
В период с лета 2022 по октябрь 2023 года со счетов ООО «РСК „Герфест“» и ООО «СК „Кронос“» на счет ООО «СТС» авансом перевели более 200 млн рублей. Эти деньги по согласованию с должностными лицами филиала «СУ по ЦВО» далее были перечислены на счета разных субъектов под видимостью их привлечения к капремонту. Затем средства обналичили и использовали по своему усмотрению.
Для того, чтобы скрыть махинации с бюджетными средствами, должностные лица филиала «СУ по ЦВО» организовали проведение части работ силами других привлеченных к ремонту здания субподрядчиков. Они не оформили договорные отношения и оплатили услуги ранее выведенными из-под казначейского сопровождения денежными средствами. Сумма материального ущерба причиненного Минобороны РФ, составила более 200 млн рублей.