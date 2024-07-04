При ремонте Пермского гарнизонного военного госпиталя обманом похитили 200 млн рублей

В период с лета 2022 по октябрь 2023 года со счетов ООО «РСК „Герфест“» и ООО «СК „Кронос“» на счет ООО «СТС» авансом перевели более 200 млн рублей. Эти деньги по согласованию с должностными лицами филиала «СУ по ЦВО» далее были перечислены на счета разных субъектов под видимостью их привлечения к капремонту. Затем средства обналичили и использовали по своему усмотрению.