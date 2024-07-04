Профессор Комков рассказал о причинах низкой успеваемости в школах

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:16
По словам доктора педагогических наук, профессора и академика Международной академии наук педагогического образования Сергея Комкова, на данный момент успеваемость российских школьников находится на достойном уровне. Однако в некоторых регионах ситуация хуже, чем в других, пишет Pravda.Ru.
Эксперт отметил, что в целом уровень знаний школьников в России достаточно высок, но в некоторых местах есть проблемы, которые мешают получить качественное образование.
«Если говорить по регионам, то она значительно отличается от общей статистики по России. У нас есть регионы с достаточно высоким уровнем успеваемости. Это, например, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область и Новосибирск, Омская область, Красноярский край. Есть регионы, где успеваемость очень низкая. Это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Тверская область, Республика Коми, Тыва, Еврейская автономная область», — сообщил эксперт.
Он объяснил, что в некоторых регионах, особенно дотационных, существует проблема нехватки педагогических кадров и очень низких зарплат учителей. Из-за этого некоторые учителя вынуждены брать несколько подработок, что приводит к усталости и снижению качества обучения.
Сергей Комков отметил, что в России сейчас рассматривается вопрос о введении единой тарифной ставки для учителей по всей стране. Он также подчеркнул, что помимо проблем с качеством преподавания, существуют и другие факторы, влияющие на уровень успеваемости учащихся.
«Во-первых, большое значение сегодня имеет дополнительное образование, которое можно получить в основном только заплатив деньги. Нужно нанимать либо репетиторов, либо доплачивать тем же самым учителям, которые будут дополнительно заниматься. Во-вторых, влияет очень серьёзно на успеваемость мучительная подготовка к проклятому ЕГЭ», — рассказал о проблемах Сергей Комков.
Эксперт подчеркнул, что за фасадом прилежных учеников может скрываться и другая сторона школьной жизни. Он обратил внимание на то, что плохая успеваемость ребёнка иногда вызывает агрессию со стороны родителей. При этом он отметил, что многие взрослые люди в настоящее время чаще проявляют недовольство по отношению к учителям.
«Есть определённая реакция на плохие оценки. Однако в последнее время мы не очень часто видим, чтобы родители резко реагировали на плохую успеваемость, потому что они прекрасно понимают, что не ребёнок виноват в том, что недополучает знаний в школе. В основном свою злость родители срывают не на детях, а на учителях и на администрации школьного учреждения. Очень много жалоб пишут в различные инстанции, в муниципальные и региональные органы, связанные с управлением образованием», — разъясняет доктор педагогических наук.
Сергей Комков вспомнил ещё об одной проблеме, связанной с гаджетами. Известно, что мобильные телефоны играют большую роль в жизни современных подростков. Однако, по мнению эксперта, любые гаджеты отвлекают подростков от получения знаний.
«Гаджеты необходимо изымать при любой ситуации. Гаджеты — это зло. Они отвлекают от проведения занятий и во многих случаях являются просто предметом развлечения на уроках. Учитель не может использовать гаджеты в учебных целях. К слову, есть полный запрет на использование девайсов на уроках в большинстве стран Европы и даже во многих штатах США», — информировал он.
Таким образом, проблема школьной успеваемости является многовекторной и требует комплексного подхода к своему решению.