Профессор Комков рассказал о причинах низкой успеваемости в школах

«Есть определённая реакция на плохие оценки. Однако в последнее время мы не очень часто видим, чтобы родители резко реагировали на плохую успеваемость, потому что они прекрасно понимают, что не ребёнок виноват в том, что недополучает знаний в школе. В основном свою злость родители срывают не на детях, а на учителях и на администрации школьного учреждения. Очень много жалоб пишут в различные инстанции, в муниципальные и региональные органы, связанные с управлением образованием», — разъясняет доктор педагогических наук.