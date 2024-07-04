РЭО: В сервис УБЕРУ включили справочник кодов для правильной сортировки мусора

Каждый товар и упаковка содержат уникальный код переработки, включающий в себя информацию о материале изделия. Такие коды значительно упрощают сортировку мусора, способствуя увеличению объемов переработки и снижению объемов захоронения ТКО. Об этом сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Он подчеркнул, что коды переработки присутствуют на любых упаковках — от банок и бутылок до техники, игрушек и аккумуляторов. Встроенный в сервис УБЕРУ справочник поможет определить, куда следует направлять тот или иной вид отходов в рамках раздельного сбора мусора.