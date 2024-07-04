РЭО: В сервис УБЕРУ включили справочник кодов для правильной сортировки мусора

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
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Каждый товар и упаковка содержат уникальный код переработки, включающий в себя информацию о материале изделия. Такие коды значительно упрощают сортировку мусора, способствуя увеличению объемов переработки и снижению объемов захоронения ТКО. Об этом сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Он подчеркнул, что коды переработки присутствуют на любых упаковках — от банок и бутылок до техники, игрушек и аккумуляторов. Встроенный в сервис УБЕРУ справочник поможет определить, куда следует направлять тот или иной вид отходов в рамках раздельного сбора мусора.
Информацию из справочника можно изучить на сайте или в мобильном приложении Российского экологического оператора. Здесь представлены данные, касающиеся каждого вида вторичного сырья, что способствует правильной сортировке отходов. Места для сдачи отсортированных отходов в конкретном населенном пункте указаны на карте или в приложении УБЕРУ.
Напомним, РЭО был создан по указу президента РФ. Главная цель компании заключается в формировании комплексной системы обращения с ТКО в стране. Это позволит уменьшить объем подлежащих захоронению на полигонах отходов и тем самым снизит экологическую нагрузку на жителей России. Согласно национальному проекту «Экология» к 2030 году необходимо достичь 100%-ной сортировки ТКО и снижения на 50% объема захоронения отходов на мусорных полигонах. Все эти показатели могут быть достигнуты при условии построения в стране циркулярной экономики.