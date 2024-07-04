С погибшим на СВО стрелком простятся в селе Висим Добрянского округа

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
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Updated Сегодня, 07:16
В селе Висим Добрянского городского округа в понедельник, 8 июля, в 11:00, на ул. Кирова, 26 простятся с погибшим на СВО Алексеем Мустафиным. Мужчина родился 24 сентября 1979 года в Добрянке, провел детство в селе Висим, там же закончил школу.
В 1998 году Алексей окончил профессиональное училище №9, получил специальность слесаря КИПиА. Затем ушел в армию, где был стрелком. После армии жил и работал в Полазне, Березниках, Добрянке, Москве и Сочи.
13 декабря прошлого года мужчина заключил контракт для службы в зоне проведения СВО. Служил стрелком мотострелковой роты мотострелкового батальона. Алексей погиб 25 февраля текущего года в Красногоровке Донецкой Народной Республики.
Как рассказали в пресс-службе администрации Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте», Мустафин увлекался рыбалкой. У него остались жена, дочь, родители, сестра и братья.