properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

В Добрянском округе простятся с 44-летним погибшим на СВО стрелком

С погибшим на СВО стрелком простятся в селе Висим Добрянского округа

4 июля 2024, 07:13
Фото: Изображение Midjourney; пресс-служба администрации Добрянского городского округа

В Добрянском округе простятся с 44-летним погибшим на СВО стрелком

У мужчины остались жена, дочь, родители, сестра и братья.

В селе Висим Добрянского городского округа в понедельник, 8 июля, в 11:00, на ул. Кирова, 26 простятся с погибшим на СВО Алексеем Мустафиным. Мужчина родился 24 сентября 1979 года в Добрянке, провел детство в селе Висим, там же закончил школу.

В 1998 году Алексей окончил профессиональное училище №9, получил специальность слесаря КИПиА. Затем ушел в армию, где был стрелком. После армии жил и работал в Полазне, Березниках, Добрянке, Москве и Сочи.

13 декабря прошлого года мужчина заключил контракт для службы в зоне проведения СВО. Служил стрелком мотострелковой роты мотострелкового батальона. Алексей погиб 25 февраля текущего года в Красногоровке Донецкой Народной Республики.

Как рассказали в пресс-службе администрации Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте», Мустафин увлекался рыбалкой. У него остались жена, дочь, родители, сестра и братья.

Читайте также:
Отец двоих детей из Добрянского округа погиб на СВОВ Верещагино простятся с погибшими на СВО сержантом и ефрейторомВ Чусовском и Березовском округах простились с погибшими на СВО контрактниками
#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
Подпишитесь
В МЧС Прикамья предупредили жителей региона о жаре до +36°
Сегодня, 05:33
Стоимость обучения в вузах Перми в новом учебном году повысится на 10%
Сегодня, 05:55
В полиции назвали самый опасный район Перми
Сегодня, 02:43
Электросамокаты могут вернуться на улицы Перми после решения Госдумы
Сегодня, 04:58
Новым исполнительным директором АО «Метафракс Кемилакс» назначен Максим Нахшунов
Сегодня, 03:47
Пермячка стала лауреатом премии «Топ 100 самых красивых женщин России 2024»
Сегодня, 05:03