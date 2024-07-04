С погибшим на СВО стрелком простятся в селе Висим Добрянского округа

В селе Висим Добрянского городского округа в понедельник, 8 июля, в 11:00, на ул. Кирова, 26 простятся с погибшим на СВО Алексеем Мустафиным. Мужчина родился 24 сентября 1979 года в Добрянке, провел детство в селе Висим, там же закончил школу.