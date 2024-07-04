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Сенатор Брыксин: Правительство страны обязано поддерживать спортсменов

Сенатор Брыксин: Правительство страны обязано поддерживать спортсменов

4 июля 2024, 17:12
Международный олимпийский комитет (МОК) ввел санкции в отношении российских и белорусских спортсменов. ТАСС опубликовал список российских спортсменов, которые смогут выступить на Олимпийских играх в Париже. На сегодняшний день свое участие в Играх подтвердил 21 спортсмен.

При этом сегодня МОК отказывает даже тем спортсменам, кто мог бы поехать на Игры в Париже. Также отмечается, что российские борцы получили 16 лицензий на Олимпийские игры, при этом в опубликованном 3 июля МОК списке отсутствуют многие лидеры национальной команды. Среди них олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев, Муса Евлоев, Заур Угуев, Заурбек Сидаков и двукратный бронзовый призер Сергей Семенов. Об этом пишет newizv.ru.

Сенатор Александр Брыксин, который также является президентом Федерации спортивной борьбы Кемеровской области и вице-президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, сообщил, что при наличии 16 олимпийских лицензий только на 10 наших атлетов пришли документы из МОК. Он также добавил, что спортсменам предписано выступать на Играх в нейтральном статусе, а также соблюдать Олимпийскую хартию и устав Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Сенатор также высказался по поводу того, что властям необходимо поддерживать спортсменов, которых лишили международных соревнований из-за разного рода санкций.

В конце 2023 года Брыксин выступил с инициативой о внесении поправок в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». По его мнению, спортсмены сборных команд РФ должны иметь возможность получать высшее образование по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.

Брыксин добавил, что каждый профессиональный спортсмен несет в себе огромный потенциал не только тренерской, но и функциональной работы, хотя на самом деле у них не всегда есть возможность получать высшее образование в области физической культуры и спорта. В итоге после окончания своей спортивной карьеры они не будут готовы делиться накопленным опытом.

Инициатива предлагает закрепить за спортсменами — победителями международных соревнований, перечень которых будет утверждаться Правительством Российской Федерации, особые права при поступлении в вузы. К таким соревнованиям могут быть отнесены Всемирные игры дружбы, Игры будущего, Игры стран БРИКС, которые минувшим июнем прошли в Казани.

#Общество
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