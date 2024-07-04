Сенатор Брыксин: Правительство страны обязано поддерживать спортсменов

Брыксин добавил, что каждый профессиональный спортсмен несет в себе огромный потенциал не только тренерской, но и функциональной работы, хотя на самом деле у них не всегда есть возможность получать высшее образование в области физической культуры и спорта. В итоге после окончания своей спортивной карьеры они не будут готовы делиться накопленным опытом.