Сенатор Брыксин: Правительство страны обязано поддерживать спортсменов

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
При этом сегодня МОК отказывает даже тем спортсменам, кто мог бы поехать на Игры в Париже. Также отмечается, что российские борцы получили 16 лицензий на Олимпийские игры, при этом в опубликованном 3 июля МОК списке отсутствуют многие лидеры национальной команды. Среди них олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев, Муса Евлоев, Заур Угуев, Заурбек Сидаков и двукратный бронзовый призер Сергей Семенов. Об этом пишет newizv.ru.
Сенатор Александр Брыксин, который также является президентом Федерации спортивной борьбы Кемеровской области и вице-президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, сообщил, что при наличии 16 олимпийских лицензий только на 10 наших атлетов пришли документы из МОК. Он также добавил, что спортсменам предписано выступать на Играх в нейтральном статусе, а также соблюдать Олимпийскую хартию и устав Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Сенатор также высказался по поводу того, что властям необходимо поддерживать спортсменов, которых лишили международных соревнований из-за разного рода санкций.
В конце 2023 года Брыксин выступил с инициативой о внесении поправок в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». По его мнению, спортсмены сборных команд РФ должны иметь возможность получать высшее образование по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.
Брыксин добавил, что каждый профессиональный спортсмен несет в себе огромный потенциал не только тренерской, но и функциональной работы, хотя на самом деле у них не всегда есть возможность получать высшее образование в области физической культуры и спорта. В итоге после окончания своей спортивной карьеры они не будут готовы делиться накопленным опытом.
Инициатива предлагает закрепить за спортсменами — победителями международных соревнований, перечень которых будет утверждаться Правительством Российской Федерации, особые права при поступлении в вузы. К таким соревнованиям могут быть отнесены Всемирные игры дружбы, Игры будущего, Игры стран БРИКС, которые минувшим июнем прошли в Казани.