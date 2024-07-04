Сотрудники чусовского завода побывали на первом молодежном форуме ОМК

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Группа ОМК провела первый молодежный форум «Поколение» для сотрудников. Форум проходил в течение трех дней в Москве и собрал 163 молодых специалистов, которые ранее преодолели несколько этапов отбора, из 13 предприятий и бизнес-единиц ОМК.
Слоган «Мыслить масштабно» точно отражал цели, которые стояли перед участниками, — наполнить молодежное движение новыми силами и смыслами, а также предложить свое видение решения глобальных задач, которые стоят перед компанией.
На стратегической сессии молодые специалисты совместно с руководителями и экспертами прорабатывали в группах перспективы и варианты трансформации молодежных программ, вопросы поддержки и развития молодежи. Они также предлагали идеи, которые сделают ОМК еще более привлекательным работодателем для соискателей и сотрудников в возрасте до 35 лет.
На форум «Поколение» приехали и 14 сотрудников чусовского завода ОМК. Все они в течение года организовывали волонтерские акции, добивались успеха в спорте, вели активную общественную жизнь. Кроме того, председатель Совета молодых металлургов (СММ), менеджер по охране труда Ксения Безгодова сама выступила спикером и поделилась с коллегами наработками успешной организации работы СММ на предприятии.
Ксения Безгодова, председатель Совета молодых металлургов чусовского завода ОМК, участница «Поколения»:
— Форум стал отличной площадкой для обмена наработками и лайфхаками для вовлечения молодежи в жизнь компании. В прошлое уходят Советы, которые возглавлял один председатель. Сейчас это «мини-компании», в которых есть ответственные лица за тематические направления, свои менеджеры и помощники. Для себя я также отметила несколько интересных наработок, которые хочу применить на предприятии в Чусовом.
В рамках деловой программы выступил председатель совета директоров Анатолий Седых. Руководитель промышленной группы ОМК рассказал о 30-летней истории компании, поделился личными и профессиональными историями, ответил на вопросы аудитории. Анатолий Седых предложил сделать форум «Поколение» ежегодным.
«Очень почетно оказаться на таком представительном мероприятии. В нашей компании работают уже 38 тыс. человек, и у нас востребованы молодые люди, которые готовы развиваться. Молодежному движению в ОМК более 20 лет. Настало время осмыслить его результаты, подумать о новой структуре, форме, целях и задачах», — напутствовал участников форума председатель Совета директоров ОМК Анатолий Седых.
Также форум включал мотивационные встречи и деловые игры, а завершилась программа экскурсией и квестом по Москве.
Справка. Всего в группе ОМК работают более 38 тыс. человек, из них около 11 тыс. — сотрудники до 35 лет. В 2023 году в компанию приняли на работу более 3 тыс. молодых специалистов.