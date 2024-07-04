Сотрудники чусовского завода побывали на первом молодежном форуме ОМК

На стратегической сессии молодые специалисты совместно с руководителями и экспертами прорабатывали в группах перспективы и варианты трансформации молодежных программ, вопросы поддержки и развития молодежи. Они также предлагали идеи, которые сделают ОМК еще более привлекательным работодателем для соискателей и сотрудников в возрасте до 35 лет.