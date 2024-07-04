Стоимость обучения в вузах Перми в новом учебном году повысится на 10%

В Пермском педагогическом университете рост цен на обучение составил примерно 10%, при этом повышение стоимости затронуло все образовательные программы вуза. «Определение размера повышения производится учредителем и зависит от стоимости обучения студента на бюджетной основе. С учётом этого устанавливается стоимость обучения на внебюджетных местах», — рассказали изданию в пресс-службе ВУЗа.



В Пермском медицинском университете стоимость платного обучения возрастет на 4,5%. Повышение произошло за счет уровня инфляции в стране и также коснулось всех направлений подготовки.