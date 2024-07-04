Стоимость обучения в вузах Перми в новом учебном году повысится на 10%

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
Рост цен на платное обучение в 2024-2025 учебном году в пермских вузах составит 3-10%. Об этом сообщило ИА «Текст» со ссылкой на проректора по учебной работе ПГНИУ Анну Габдурафикову.
Стоимость обучения в ПГНИУ на большей части образовательных программ составит от 140 до 170 тыс. рублей в год. Средний рост цен по сравнению с 2023-2024 учебных годом составил 3%. Дорогими стали те направления подготовки, где обучение проходит на английском языке.
В Пермском педагогическом университете рост цен на обучение составил примерно 10%, при этом повышение стоимости затронуло все образовательные программы вуза. «Определение размера повышения производится учредителем и зависит от стоимости обучения студента на бюджетной основе. С учётом этого устанавливается стоимость обучения на внебюджетных местах», — рассказали изданию в пресс-службе ВУЗа.
В Пермском медицинском университете стоимость платного обучения возрастет на 4,5%. Повышение произошло за счет уровня инфляции в стране и также коснулось всех направлений подготовки.