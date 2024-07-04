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Суперкар «Tesla Cybertruck» был в Перми проездом

Суперкар «Tesla Cybertruck» был в Перми проездом

4 июля 2024, 07:20
Фото: Александр Федоров
Покупателем электрокара оказался не пермяк.

Вчера, 3 июля, на улицах Перми заметили автомобиль «Tesla Cybertruck». Машина была в Перми проездом, об этом сообщил 59.RU продавец эксклюзивных суперкаров Федор.

По словам мужчины, машина вчера действительно была в краевой столице, однако ее покупатель не является жителем Перми. Больше никакими подробностями Федор не поделился, отметив, что «уже вылили столько грязи в пабликах» и написали недостоверную информацию.

Tesla Cybertruck — это электромобиль-пикап в стиле индустриальной эстетики. Выпускает автомобиль компания Tesla. Грузоподъемность составляет около 1,6 тонны. В зависимости от модели на одном заряде машина может проехать до 804 км.

Фото: Александр Федоров
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