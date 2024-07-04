Усыновленного учеными из США пермяка осудили за наркоторговлю

Posted Сегодня, 19:36
Published Сегодня, 19:36
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Updated Сегодня, 19:38
Приговором Останкинского суда Москвы 32-летний Роберт Вудлэнд приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили сразу несколько столичных ведомств.
Установлено, что Вудлэнд, действуя с соучастниками, 3 января 2024 года, исполняя указания организатора, находясь в лесопарковой зоне города Мытищи Московской области, забрал в тайнике-закладке крупную партию наркотического средства — мефедрон (4-метилметкатинона) общей массой не менее 46,91 г.
Наркотик он перевез в квартиру на ул. Широкая в Москве, где расфасовал в 49 свертков для дальнейшего незаконного сбыта.
При попытке размещения наркотиков в тайник он был задержан, а наркотик изъят из незаконного оборота. 5 января подозреваемого отправили в СИЗО.
Роберт Вудлэнд родился в Пермском крае, попал в детский дом, в 1993 году он оказался в семье у американских ученых. В Россию вернулся в конце 2020 года. Жил в Подмосковье, преподавал английский язык. Вудлэнд имеет двойное гражданство — России и США. В одном из федеральных телепроектов по приезду в Россию встречался со своей матерью, жительницей Березников Галиной Романовой.