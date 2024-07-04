Усыновленного учеными из США пермяка осудили за наркоторговлю

Приговором Останкинского суда Москвы 32-летний Роберт Вудлэнд приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили сразу несколько столичных ведомств.



Установлено, что Вудлэнд, действуя с соучастниками, 3 января 2024 года, исполняя указания организатора, находясь в лесопарковой зоне города Мытищи Московской области, забрал в тайнике-закладке крупную партию наркотического средства — мефедрон (4-метилметкатинона) общей массой не менее 46,91 г.

Наркотик он перевез в квартиру на ул. Широкая в Москве, где расфасовал в 49 свертков для дальнейшего незаконного сбыта.



При попытке размещения наркотиков в тайник он был задержан, а наркотик изъят из незаконного оборота. 5 января подозреваемого отправили в СИЗО.