В Чусовом при ремонте моста были нарушены сроки и загрязнена река

«Управтодором» заключен договор на выполнение работ по ремонту неназванного моста через реку Чусовая в городском округе. По информации уполномоченного органа проведение данных мероприятий должно осуществляться в период с июня этого года по октябрь 2025 года. Однако, выездной проверкой зафиксировано проведение работ в более ранний срок.