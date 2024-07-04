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В Чусовом при ремонте моста были нарушены сроки и загрязнена река

В Чусовом при ремонте моста были нарушены сроки и загрязнена река

4 июля 2024, 04:48
Фото: 1MI
Прокуратура выявила нарушения в действиях прикамского «Управтодора».

Чусовская городская прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в деятельности КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края». Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

«Управтодором» заключен договор на выполнение работ по ремонту неназванного моста через реку Чусовая в городском округе. По информации уполномоченного органа проведение данных мероприятий должно осуществляться в период с июня этого года по октябрь 2025 года. Однако, выездной проверкой зафиксировано проведение работ в более ранний срок.

При проведении работ подрядчиком не приняты меры по предотвращению загрязнения реки — отсутствовало защитное сооружение, предупреждающее попадание в водоем лаков и красок, ржавчины, песчаной смеси и др.

По итогам руководителю краевого учреждения внесено представление, действиям подрядчика и бездействию заказчика работ надзорным органом будет дана правовая оценка.

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#Экономика#Мост#Чусовой
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