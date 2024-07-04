В новую краевую клиническую инфекционную больницу перевезли пациентов

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В новом комплексе медучреждения сегодня, 4 июля, начали оказывать помощь пациентам. В современных палатах установлены необходимые мебель и оборудование, проведены инженерные коммуникации, рассказала в Telegram-канале министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.
До конца июля из корпусов на улице Пушкина планируется перевезти оставшихся пациентов.
В Минздраве говорят, что потребуется время, чтобы окончательно обустроить новую больницу. В ней есть восемь отделений: пять инфекционных, реанимационное, приемно-диагностическое со своим коечным фондом и лечебно-диагностическое. Также оборудованы операционный блок, поликлиника, аптека, прачечная, пищеблок.
В штатном режиме в учреждении будут лечиться в стационаре 232 пациента. При проектировании здания была предусмотрена возможность нарастить коечный фонд в полтора раза.
Ранее планировалось открыть новый корпус 1 июля, но сроки сдвинулись.
«Хочу отметить, что впервые в истории здравоохранения Прикамья нам удалось оперативно организовать перевод больницы с пациентами, персоналом, не прекращая ни на день оказание медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями», — отмечает министр.
По словам Крутень, в Пермском крае реализован уникальный проект больничного городка, где размещен полный комплекс медицинских подразделений одного из самых сложных профилей оказания медицинской помощи. Основное здание больницы является единственным в регионе примером уникальных инженерно-технологических решений и управления потоками и медицинской логистикой. Это, своего рода, больница будущего, потому что многие реализованные здесь технологии будут осваиваться и внедряться в других медицинских организациях еще несколько лет.