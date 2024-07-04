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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

В новую Пермскую краевую инфекционную больницу перевезли пациентов

В новую краевую клиническую инфекционную больницу перевезли пациентов

4 июля 2024, 13:17
Фото: Telegram-канал Анастасии Крутень

В новую Пермскую краевую инфекционную больницу перевезли пациентов

До конца июля из корпусов на улице Пушкина планируется перевезти оставшихся.

В новом комплексе медучреждения сегодня, 4 июля, начали оказывать помощь пациентам. В современных палатах установлены необходимые мебель и оборудование, проведены инженерные коммуникации, рассказала в Telegram-канале министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.

До конца июля из корпусов на улице Пушкина планируется перевезти оставшихся пациентов.

В Минздраве говорят, что потребуется время, чтобы окончательно обустроить новую больницу. В ней есть восемь отделений: пять инфекционных, реанимационное, приемно-диагностическое со своим коечным фондом и лечебно-диагностическое. Также оборудованы операционный блок, поликлиника, аптека, прачечная, пищеблок.

В штатном режиме в учреждении будут лечиться в стационаре 232 пациента. При проектировании здания была предусмотрена возможность нарастить коечный фонд в полтора раза.

Ранее планировалось открыть новый корпус 1 июля, но сроки сдвинулись.

«Хочу отметить, что впервые в истории здравоохранения Прикамья нам удалось оперативно организовать перевод больницы с пациентами, персоналом, не прекращая ни на день оказание медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями», — отмечает министр.

По словам Крутень, в Пермском крае реализован уникальный проект больничного городка, где размещен полный комплекс медицинских подразделений одного из самых сложных профилей оказания медицинской помощи. Основное здание больницы является единственным в регионе примером уникальных инженерно-технологических решений и управления потоками и медицинской логистикой. Это, своего рода, больница будущего, потому что многие реализованные здесь технологии будут осваиваться и внедряться в других медицинских организациях еще несколько лет.

#Общество#Пермь#Здравоохранение#Инфекционная больница#Министр здравоохранения#Модернизация здравоохранения
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