В новую краевую клиническую инфекционную больницу перевезли пациентов

По словам Крутень, в Пермском крае реализован уникальный проект больничного городка, где размещен полный комплекс медицинских подразделений одного из самых сложных профилей оказания медицинской помощи. Основное здание больницы является единственным в регионе примером уникальных инженерно-технологических решений и управления потоками и медицинской логистикой. Это, своего рода, больница будущего, потому что многие реализованные здесь технологии будут осваиваться и внедряться в других медицинских организациях еще несколько лет.