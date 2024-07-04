Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В Перми очистят семь километров русла реки Гайвы. Об этом сообщают в мэрии.
Это первая расчистка реки и она представляет собой сложную задачу из-за перепадов глубины и сильной извилистости русла. Предусмотрена расчистка русла реки на протяжении 7 километров от иловых отложений объемом 32 тысячи кубических метров, затопленной древесины и бытового мусора.
В русле Гайвы большое количество донных отложений, содержащих органические вещества. Они способствуют интенсивному развитию водной растительности, при отмирании которой происходит дополнительное загрязнение и заиление русла.
В ближайшее время подрядчик установит строительный городок и обустроит съезд для специальной техники, после чего с помощью экскаваторов-амфибий приступит к извлечению донных отложений из русла реки. Работы начнутся в течение первой половины июля, срок окончания — ноябрь 2024 года.
Уже определены места для временного хранения извлеченного ила, складирования деревьев и кустарников, а также места для размещения рабочего причала и строительного городка.
Очистка русла реки от ила и лишней растительности, а также мусора на участке, испытывающем основную антропогенную нагрузку, приведет к улучшению качества воды, которое будет сохраняться не менее 10-15 лет, исходя из естественной скорости накопления донных отложений.