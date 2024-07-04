В Перми очистят семь километров русла реки Гайвы

В ближайшее время подрядчик установит строительный городок и обустроит съезд для специальной техники, после чего с помощью экскаваторов-амфибий приступит к извлечению донных отложений из русла реки. Работы начнутся в течение первой половины июля, срок окончания — ноябрь 2024 года.