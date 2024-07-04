В Перми расселили три аварийных дома

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В Перми за последние дни расселено три аварийных дома. Из них выехали 64 человека, сообщают в администрации города.
Завершилось расселение аварийного многоквартирного дома по улице Маяковского, 12. В здании 1933 года постройки располагалось 11 жилых помещений общей площадью 419,6 кв. метра. В них проживали 41 человек.
Также завершено расселение многоквартирных домов по адресам Пролетарская, 17 и Танцорова, 28. В здании 1929 года постройки по улице Танцорова, 28 находилось 10 жилых помещений, общей площадью 414,9 кв. метра. В них проживали 18 человек. В аварийном доме 1917 года постройки по улице Пролетарской, 17 находилось пять жилых помещений, суммарной площадью 111,5 кв. метра. В них проживали пять человек.
Все жители в зависимости от формы собственности получили денежную компенсацию или другое благоустроенное жильё.