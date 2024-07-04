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Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

В Перми расселили три аварийных дома

В Перми расселили три аварийных дома

4 июля 2024, 14:30
Фото: properm.ru
Из них выселено 64 человека.

В Перми за последние дни расселено три аварийных дома. Из них выехали 64 человека, сообщают в администрации города.

Завершилось расселение аварийного многоквартирного дома по улице Маяковского, 12. В здании 1933 года постройки располагалось 11 жилых помещений общей площадью 419,6 кв. метра. В них проживали 41 человек.

Также завершено расселение многоквартирных домов по адресам Пролетарская, 17 и Танцорова, 28. В здании 1929 года постройки по улице Танцорова, 28 находилось 10 жилых помещений, общей площадью 414,9 кв. метра. В них проживали 18 человек. В аварийном доме 1917 года постройки по улице Пролетарской, 17 находилось пять жилых помещений, суммарной площадью 111,5 кв. метра. В них проживали пять человек.

Все жители в зависимости от формы собственности получили денежную компенсацию или другое благоустроенное жильё.

#Пермь#Аварийный дом#Аварийные дома#Аварийный
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