В Пермском крае мигрантам запретили водить автобусы

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Глава Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о запрете мигрантам работать водителями пассажирских автобусов. В законную силу документ вступит в июле, сообщило ИА «Текст».
Ранее сообщалось, что причиной возвращения запрета иностранным гражданам работать водителями автобусов в Прикамье стала невостребованность вакансий среди мигрантов. «Ограничения были сняты по предложению администрации города Перми. Вместе с тем, по итогам работы в первом полугодии с учётом невостребованности работодателями данного послабления для закрытия вакансий ограничения вновь будут наложены для работников, привлекаемых на основании патентов», — рассказали в пресс-службе краевого министерство труда и социального развития региона.
По словам пермских перевозчиков, спроса на вакантные места водителей автобусов среди иностранных граждан действительно не было. Вместе с тем отрасль по-прежнему испытывает дефицит рабочей силы.