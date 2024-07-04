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В Пермском крае мигрантам запретили водить автобусы

В Пермском крае мигрантам запретили водить автобусы

4 июля 2024, 10:13
Фото: properm.ru
Соответствующий указ был подписан губернатором Прикамья.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о запрете мигрантам работать водителями пассажирских автобусов. В законную силу документ вступит в июле, сообщило ИА «Текст».

Ранее сообщалось, что причиной возвращения запрета иностранным гражданам работать водителями автобусов в Прикамье стала невостребованность вакансий среди мигрантов. «Ограничения были сняты по предложению администрации города Перми. Вместе с тем, по итогам работы в первом полугодии с учётом невостребованности работодателями данного послабления для закрытия вакансий ограничения вновь будут наложены для работников, привлекаемых на основании патентов», — рассказали в пресс-службе краевого министерство труда и социального развития региона.

По словам пермских перевозчиков, спроса на вакантные места водителей автобусов среди иностранных граждан действительно не было. Вместе с тем отрасль по-прежнему испытывает дефицит рабочей силы.

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#Пермский край#Мигранты#Автобусы#Трудовая миграция#Работа водителем#Запрет на работу#Трудовой рынок
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