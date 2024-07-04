В Пермском крае мигрантам запретили водить автобусы

Ранее сообщалось, что причиной возвращения запрета иностранным гражданам работать водителями автобусов в Прикамье стала невостребованность вакансий среди мигрантов. «Ограничения были сняты по предложению администрации города Перми. Вместе с тем, по итогам работы в первом полугодии с учётом невостребованности работодателями данного послабления для закрытия вакансий ограничения вновь будут наложены для работников, привлекаемых на основании патентов», — рассказали в пресс-службе краевого министерство труда и социального развития региона.