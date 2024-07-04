В Пермском крае снова подорожал бензин

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Updated Сегодня, 09:40
С 25 июля по 1 июля средняя стоимость автомобильного бензина составила 56, 54 рублей, подорожав на 27 копеек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Стоимость одного литра бензин АИ-92 составила 52,14 рублей, увеличившись на 24 копейки. Больше всего подорожал бензин А-98, цена за литр сложилась в 71,74 рублей, повысившись на 45 копеек. Один литр АИ-95 подорожал на 25 копеек до 56,66 рублей.
При этом не так сильно изменилась цена на дизельное топливо, всего на 10 копеек. Стоимость одного литра составила 66,27 рублей.
Прикамье все еще остается лидером по средней стоимости за литр по каждому виду топлива.