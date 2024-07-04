В Пермском крае снова подорожал бензин

Стоимость одного литра бензин АИ-92 составила 52,14 рублей, увеличившись на 24 копейки. Больше всего подорожал бензин А-98, цена за литр сложилась в 71,74 рублей, повысившись на 45 копеек. Один литр АИ-95 подорожал на 25 копеек до 56,66 рублей.