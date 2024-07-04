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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

В Пермском крае снова подорожал бензин

В Пермском крае снова подорожал бензин

4 июля 2024, 09:38
Фото: Изображение Midjourney
В Прикамье самый дорогой бензин и дизтопливо среди регионов Приволжского федерального округа.
Сюжет
Бензин

С 25 июля по 1 июля средняя стоимость автомобильного бензина составила 56, 54 рублей, подорожав на 27 копеек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Стоимость одного литра бензин АИ-92 составила 52,14 рублей, увеличившись на 24 копейки. Больше всего подорожал бензин А-98, цена за литр сложилась в 71,74 рублей, повысившись на 45 копеек. Один литр АИ-95 подорожал на 25 копеек до 56,66 рублей.

При этом не так сильно изменилась цена на дизельное топливо, всего на 10 копеек. Стоимость одного литра составила 66,27 рублей.

Прикамье все еще остается лидером по средней стоимости за литр по каждому виду топлива.

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#Пермский край#Росстат#Бензин#Дизельное топливо#Прикамье#Аи-92#Аи-95#Цены на топливо#АИ-98
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