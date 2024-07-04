В полиции назвали самый опасный район Перми

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Свердловский район Перми признан самым опасным районом города. В течение пяти месяцев 2024 года на его территории было совершено 1777 преступлений, сообщило издание «Вкурсе.ру» со ссылкой на УМВД Перми.
Всего за пять месяцев в краевой столице было зафиксировано 8037 преступлений. На втором месте по частоте таких инцидентов оказался Мотовилихинский район (1411 случай), а на третьем — Индустриальный (1182 случая).
На территории Кировского района были совершены 1116 преступлений, в Дзержинского — 968, в Орджоникидзевского — 874. Наиболее безопасным районом для проживания стал Ленинский район. В нем за этот же отчетный период было совершено 709 преступлений.