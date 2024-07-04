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Свердловский район признан самым опасным районом Перми

В полиции назвали самый опасный район Перми

4 июля 2024, 02:43
Фото: Изображение Midjourney

Свердловский район признан самым опасным районом Перми

С начала года в Перми было совершено 8037 преступлений.

Свердловский район Перми признан самым опасным районом города. В течение пяти месяцев 2024 года на его территории было совершено 1777 преступлений, сообщило издание «Вкурсе.ру» со ссылкой на УМВД Перми.

Всего за пять месяцев в краевой столице было зафиксировано 8037 преступлений. На втором месте по частоте таких инцидентов оказался Мотовилихинский район (1411 случай), а на третьем — Индустриальный (1182 случая).

На территории Кировского района были совершены 1116 преступлений, в Дзержинского — 968, в Орджоникидзевского — 874. Наиболее безопасным районом для проживания стал Ленинский район. В нем за этот же отчетный период было совершено 709 преступлений.

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#Пермь#Статистика#Индустриальный район#Преступления#Орджоникидзевский район#Кировский район#Свердловский район#Мотовилихинский район#Дзержинский район#Ленинский район#УМВД Перми
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