В Прикамье ввели особый противопожарный режим

По словам Солонцева, мера вводится ввиду наступления в ближайшее время сухой и жаркой погоды с температурой воздуха выше +30 градусов. Особый противопожарный режим представляет собой запрет на разведение огня в лесах и парках. В состояние повышенной готовности будут приведены силы и средства по предупреждению пожаров.



Одной из причин введения особого противопожарного режима стала высокая степень высыхания лесных горючих материалов.