В Прикамье ввели особый противопожарный режим

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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В Минприроды Пермского края подготовлено распоряжение об установлении на территории региона с 4 июля особого противопожарного режима. Об этом сообщил в интервью РБК Пермь заместитель министра краевого ведомства Олег Солонцов.
По словам Солонцева, мера вводится ввиду наступления в ближайшее время сухой и жаркой погоды с температурой воздуха выше +30 градусов. Особый противопожарный режим представляет собой запрет на разведение огня в лесах и парках. В состояние повышенной готовности будут приведены силы и средства по предупреждению пожаров.
Одной из причин введения особого противопожарного режима стала высокая степень высыхания лесных горючих материалов.