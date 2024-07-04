В центре Перми в ДТП пострадали два мотоциклиста

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Сегодня ночью в районе Комсомольского проспекта, 10, произошло ДТП с участием мотоциклиста. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «ЧП И ДТП | ПЕРМЬ И КРАЯ».
В ГИБДД Перми корреспонденту Properm.ru сообщили, что инцидент произошел 4 июля в 00:14 в Ленинском районе. По Комсомольскому проспекту в направлении ул. Монастырская двигался мотоцикл YАМАНА под управлением 29-летнего водителя, который в районе дома Nº10 врезался с движущемся в попутном направлении мотоциклом HONDA под управлением 23-летнего водителя. В результате мотоцикл YАМАНА отбросило на стоящий автомобиль MITSUBISHI.
По предварительным данным, водитель YАМАНА при перестроении на проезжей части нарушил требования правил дорожного движения уступить дорогу. Оба мотоциклиста были госпитализированы.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.