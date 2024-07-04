В центре Перми в ДТП пострадали два мотоциклиста

В ГИБДД Перми корреспонденту Properm.ru сообщили, что инцидент произошел 4 июля в 00:14 в Ленинском районе. По Комсомольскому проспекту в направлении ул. Монастырская двигался мотоцикл YАМАНА под управлением 29-летнего водителя, который в районе дома Nº10 врезался с движущемся в попутном направлении мотоциклом HONDA под управлением 23-летнего водителя. В результате мотоцикл YАМАНА отбросило на стоящий автомобиль MITSUBISHI.