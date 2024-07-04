В зоне СВО погиб уроженец Губахинского округа Валерий Карпов

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В зоне спецоперации на Украине погиб уроженец из Губахи Валерий Карпов. Об этом сообщила администрация Губахи во ВКонтакте.
«Из военкомата пришло извещение о гибели нашего земляка — Карпова Валерия Валентиновича. Выражаем соболезнования семье. Это горе, и никакими словами его не поправить. Мы скорбим вместе с вами», — написали власти муниципалитета.
Церемония прощания с мужчиной пройдет сегодня, 4 июля, с 10:00 до 11:30 в ДК «Энергетик» в Губахе на проспекте Ленина, 28.