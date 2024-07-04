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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

В зоне СВО погиб уроженец Губахинского округа Валерий Карпов

В зоне СВО погиб уроженец Губахинского округа Валерий Карпов

4 июля 2024, 06:03
Фото: Изображение Midjourney
Прощание с пермяком состоится сегодня, 4 июля.

В зоне спецоперации на Украине погиб уроженец из Губахи Валерий Карпов. Об этом сообщила администрация Губахи во ВКонтакте.

«Из военкомата пришло извещение о гибели нашего земляка — Карпова Валерия Валентиновича. Выражаем соболезнования семье. Это горе, и никакими словами его не поправить. Мы скорбим вместе с вами», — написали власти муниципалитета.

Церемония прощания с мужчиной пройдет сегодня, 4 июля, с 10:00 до 11:30 в ДК «Энергетик» в Губахе на проспекте Ленина, 28.

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#Военная операция на Украине#Украина#Губаха#Военкомат#Сво#Спецоперация#Погибший#Соболезнования#Церемония прощания
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