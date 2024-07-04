В зоне СВО погиб уроженец Губахинского округа Валерий Карпов

«Из военкомата пришло извещение о гибели нашего земляка — Карпова Валерия Валентиновича. Выражаем соболезнования семье. Это горе, и никакими словами его не поправить. Мы скорбим вместе с вами», — написали власти муниципалитета.



Церемония прощания с мужчиной пройдет сегодня, 4 июля, с 10:00 до 11:30 в ДК «Энергетик» в Губахе на проспекте Ленина, 28.



