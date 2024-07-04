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Posted 4 июля, 11:57

Published 4 июля, 11:57

Modified 4 июля, 11:59

Updated 4 июля, 11:59

Валерий Сухих проверил ход ремонтных работ в образовательных учреждениях Чайковского

4 июля 2024, 11:57
В рамках рабочей поездки он также поздравил лучших выпускников и педагогов местных школ с окончанием учебного года.

Совместно с представителями местной администрации и краевого министерства образования и науки Валерий Сухих посетил школу в поселке Прикамский Чайковского городского округа. Образовательное учреждение объединяет семь корпусов, каждый из которых оснащен необходимым оборудованием для обучения. Здесь получают общее и дошкольное образование. К обучению привлекают специалистов местных предприятий. К 1 сентября текущего года здесь планируют открыть «Точку роста» естественно-научной и технологической направленности. Реализация проходит в рамках национального проекта «Образование».

В соседнем поселке Марковский в местной школе также к началу учебного года планируется открыть «Точку роста». На её создание выделены средства на сумму 3,2 млн рублей.

«Школа — второй дом для каждого ученика. Важно обеспечить комфортные и безопасные условия для обучения. Новые форматы обучения, масштабная модернизация позволяют повысить уровень образовательного процесса для полноценного развития ребенка вне зависимости от места его жительства», — отметил Валерий Сухих.

В Марковской школе реализуется кадетской образование. Ученики являются победителями и призерами всероссийских и региональных соревнований. Они входят в состав сборной Пермского края для участия в оборонно-спортивном лагере «Гвардеец» Приволжского федерального округа. В прошлом году школа стала победителем конкурса «Дети решают», который проводится по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

В рамках рабочей поездки Валерий Сухих поздравил лучших выпускников Чайковского округа. В этом году в округе 100 баллов по результатам ЕГЭ получили семь выпускников по пяти предметам, 66 выпускников получили медаль «За особые успехи в учении». По информации местной администрации, это рекордное количество. Валерий Сухих отметил, что ребята вписали свои имена золотыми буквами в историю не только Чайковского округа, но и всего Пермского края.

Также спикер краевого парламента принял участие в традиционном «Школьном фестивале». В этом году он проходил на базе федерального центра «Снежинка». Участниками мероприятия стали более 300 педагогов из Пермского края. Председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих поздравил учителей и руководителей образовательных учреждений с успешным окончанием учебного года и вручил благодарственные письма педагогам.

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