Валерий Сухих проверил ход ремонтных работ в образовательных учреждениях Чайковского

В рамках рабочей поездки Валерий Сухих поздравил лучших выпускников Чайковского округа. В этом году в округе 100 баллов по результатам ЕГЭ получили семь выпускников по пяти предметам, 66 выпускников получили медаль «За особые успехи в учении». По информации местной администрации, это рекордное количество. Валерий Сухих отметил, что ребята вписали свои имена золотыми буквами в историю не только Чайковского округа, но и всего Пермского края.