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Updated Сегодня, 06:18

Самолет не долетел до Кемрова после обморока 17-летней пассажирки

Вылет самолета до Кемерова сорвался из-за обморока 17-летней пассажирки

4 июля 2024, 06:16
Фото: 1MI

Самолет не долетел до Кемрова после обморока 17-летней пассажирки

Рейс должен был состояться ночью 2 июля.

Самолет рейса Екатеринбург — Кемерово вернулся на стоянку после того, как 17-летняя девушка на борту потеряла сознание. Лайнер развернули с исполнительного старта.

Как пишет VSE42.Ru со ссылкой на Telegram-канал AVIAINCIDENT, девушка почувствовала себя плохо. У пассажирки резко упало давление, и она потеряла сознание. Инциденте произошел на рейсе авиакомпании Red Wings в минувший вторник, 2 июля, около 02:00 по московскому времени.

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#Общество#Аэропорт
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