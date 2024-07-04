Вылет самолета до Кемерова сорвался из-за обморока 17-летней пассажирки

Как пишет VSE42.Ru со ссылкой на Telegram-канал AVIAINCIDENT, девушка почувствовала себя плохо. У пассажирки резко упало давление, и она потеряла сознание. Инциденте произошел на рейсе авиакомпании Red Wings в минувший вторник, 2 июля, около 02:00 по московскому времени.