Вылет самолета до Кемерова сорвался из-за обморока 17-летней пассажирки

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Самолет рейса Екатеринбург — Кемерово вернулся на стоянку после того, как 17-летняя девушка на борту потеряла сознание. Лайнер развернули с исполнительного старта.
Как пишет VSE42.Ru со ссылкой на Telegram-канал AVIAINCIDENT, девушка почувствовала себя плохо. У пассажирки резко упало давление, и она потеряла сознание. Инциденте произошел на рейсе авиакомпании Red Wings в минувший вторник, 2 июля, около 02:00 по московскому времени.