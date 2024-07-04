За шесть месяцев 2024 года улицы Перми очистили от 2,7 тысячи незаконных граффити

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
С начала 2024 года в Перми устранили более 2,7 тыс. незаконных граффити. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В Индустриальном районе были выявлены 1152 граффити на зданиях домов и объектах городской инфраструктуры. При этом 522 граффити были обнаружены по обращениям пермяков. В Дзержинском районе за этот же отчетный период выявили 547 граффити, 502 из которых уже устранены. На территории Ленинского района обнаружили 1141 граффити, 1019 сейчас устранены.
В Кировском районе Перми за первые шесть месяцев специалистами были выявлены 204 незаконных граффити, на данный момент все они устранены. Власти города напоминают его жителям о том, что размещение изображений на фасадах зданий, строений, сооружений возможно только в специально отведенных для этого местах и с согласия собственника объекта.
— За нанесение на фасад здания, строения, сооружения надписей, графических рисунков и иных изображений предусмотрен штраф: на граждан — до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — до 100 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе администрации Перми.