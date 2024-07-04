За шесть месяцев 2024 года улицы Перми очистили от 2,7 тысячи незаконных граффити

В Кировском районе Перми за первые шесть месяцев специалистами были выявлены 204 незаконных граффити, на данный момент все они устранены. Власти города напоминают его жителям о том, что размещение изображений на фасадах зданий, строений, сооружений возможно только в специально отведенных для этого местах и с согласия собственника объекта.