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Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

За шесть месяцев 2024 года улицы Перми очистили от 2,7 тысячи незаконных граффити

За шесть месяцев 2024 года улицы Перми очистили от 2,7 тысячи незаконных граффити

4 июля 2024, 04:36
Фото: Изображение Midjourney
Размещение изображений на зданиях возможно в специально отведенных для этого местах и с согласия владельца.

С начала 2024 года в Перми устранили более 2,7 тыс. незаконных граффити. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В Индустриальном районе были выявлены 1152 граффити на зданиях домов и объектах городской инфраструктуры. При этом 522 граффити были обнаружены по обращениям пермяков. В Дзержинском районе за этот же отчетный период выявили 547 граффити, 502 из которых уже устранены. На территории Ленинского района обнаружили 1141 граффити, 1019 сейчас устранены.

В Кировском районе Перми за первые шесть месяцев специалистами были выявлены 204 незаконных граффити, на данный момент все они устранены. Власти города напоминают его жителям о том, что размещение изображений на фасадах зданий, строений, сооружений возможно только в специально отведенных для этого местах и с согласия собственника объекта.

— За нанесение на фасад здания, строения, сооружения надписей, графических рисунков и иных изображений предусмотрен штраф: на граждан — до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — до 100 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе администрации Перми.
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#Пермь#Администрация Перми#Граффити#Индустриальный район#Кировский район#Дзержинский район#Ленинский район
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